شورای امنیت مأموریت یونیفیل در لبنان را تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنج‌شنبه به‌اتفاق آرا تصمیم گرفت مأموریت نیروهای حافظ صلح یونیفیل در جنوب لبنان را برای آخرین بار تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید کند.

در متن این قطعنامه، اسرائیل به خروج نیروهایش از شمال خط آبی و پنج نقطه دیگر در خاک لبنان فراخوانده شده است. همچنین از دولت لبنان خواسته شده تا با حمایت سازمان ملل در مناطقی که اسرائیل تخلیه می‌کند، نیروهای خود را مستقر کند.

پیش‌تر، «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان، اعلام کرده بود که توافقی در شورای امنیت برای تمدید مأموریت یونیفیل به مدت یک سال دیگر حاصل شده است. طبق بیانیه ریاست‌جمهوری، عون بعدازظهر امروز تماس تلفنی از رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، دریافت کرده که در آن آخرین رایزنی‌ها درباره تمدید مأموریت یونیفیل بررسی شده است.

رئیس‌جمهور لبنان این تمدید را گامی پیشرو توصیف کرد که به ارتش لبنان کمک خواهد کرد تا در صورت خروج کامل اسرائیل و توقف اقدامات خصمانه، بتواند سلطه خود را تا مرزهای بین‌المللی گسترش دهد و همچنین زمینه بازگشت اسیران لبنانی را فراهم کند.

در این تماس، دو طرف همچنین درباره طرح ارتش لبنان برای اجرای تصمیم دولت مبنی بر انحصار سلاح در دست نیروهای امنیتی رسمی کشور گفت‌وگو کردند.

حمایت گسترده بین‌المللی از طرح ارتش لبنان

امانوئل مکرون در این گفت‌وگو، طرح ارتش لبنان برای انحصار سلاح را گامی مهم دانست که به‌ویژه با توجه به حمایت گسترده اروپا و جامعه جهانی از آن، باید با دقت اجرا شود.

یادآوری می‌شود که در ۵ آگوست جاری، دولت لبنان تصمیم گرفت که تمامی سلاح‌ها، از جمله سلاح حزب‌الله، باید تحت کنترل دولت باشد و ارتش موظف شد تا پایان ماه جاری طرحی برای این هدف ارائه دهد و آن را تا پایان سال ۲۰۲۵ اجرا کند.

مأموریت یونیفیل؛ از تأسیس تا چالش‌های میدانی

نیروهای یونیفیل در سال ۱۹۷۸ پس از حمله اسرائیل به جنوب لبنان تأسیس شدند و پس از جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ و تصویب قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، مأموریت آن‌ها به‌طور قابل توجهی گسترش یافت. بیش از ۱۰ هزار سرباز در این چارچوب برای نظارت بر آتش‌بس و حمایت از ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیطانی مستقر شدند.

در طول دهه‌های گذشته، یونیفیل با حملات خونینی مواجه شده است؛ از جمله حمله مستقیم اسرائیل به مقر آن در شهر قانا در سال ۱۹۹۶ که منجر به شهادت بیش از ۱۰۰ غیرنظامی پناه‌گرفته در پایگاه شد. همچنین شماری از نیروهای یونیفیل در انفجارهایی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ کشته شدند.

در سال‌های اخیر، این نیروها با تنش‌هایی از سوی برخی ساکنان جنوب لبنان مواجه شده‌اند که گاه به حمله به گشت‌های آنان و جلوگیری از حرکت‌شان منجر شده است. سازمان ملل در واکنش به این وضعیت، نسبت به تضعیف مأموریت یونیفیل هشدار داده است.

در همین حال، اسرائیل یونیفیل را به ناتوانی در جلوگیری از قاچاق سلاح در مناطق مرزی متهم می‌کند، در حالی که یونیفل تأکید دارد مأموریت این نیروها صرفاً نظارتی و حمایتی است و شامل دخالت مستقیم نمی‌شود.

