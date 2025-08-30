به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رضا حدادپور مدیرکل تعزیزات استان قم ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به ساختار اداره کل تعزیزات استان قم اظهار کرد: کار این اداره کل در حوزه قضایی است و بعد از تشکیل یک پرونده و انجام کار کارشناسی، آن پرونده به تعزیزات ارسال و در آنجا به پرونده، رسیدگی قضایی می شود. به عنوان مثال در حوزه تنظیم بازار، تشکیل پرونده ها توسط نهادهایی همچون سازمان صمت و سازمان جهاد کشاورزی صورت می گیرد و رسیدگی به این پرونده ها توسط شعب ویژه در تعزیزات انجام می شود.

وی ادامه داد: پرونده های مربوط به حوزه و دارو توسط معاونت های دانشگاه علوم پزشکی قم، تشکیل می شود و برای رسیدگی به شعب ویژه در این حوزه در تعزیزات استان، ارسال می گردد. در زمینه قاچاق ارز و کالا هم تشکیل پرونده توسط نهادهای انتظامی و امنیتی همچون پلیس اقتصادی، اداره کل اطلاعات و معاونت اطلاعات سپاه بعد از کشف، انجام می شود و پرونده های مربوط به این حوزه تا صدور حکم و اجرای آن در تعزیزات دنبال می گردد.

مدیرکل تعزیزات استان قم افزود: از جمله اقدامات این اداره کل، راه اندازی گشت های سیار برای مبارزه با تخلفات است که روسای شعب تعزیزات به همراه بازرسان در محل های شکایت، حضور پیدا می کنند و صدور حکم در خود محل توسط روسای شعب تعزیزات پس از بررسی انجام می شود. در زمان جنگ ۱۲ روزه، ۳۲ اکیپ سیار تعزیزات استان قم فعال بودند و این اکیپ در طول این جنگ تحمیلی، ۲۱۹ فقره بازرسی انجام دادند که ۹۴ تخلف را شناسایی و ۸۷ پرونده را برای رسیدگی در تعزیرات تشکیل دادند.

حدادپور با اشاره به پرونده های تعزیرات استان قم اظهار کرد: در بخش کالا و خدمات در دوازده ماهه، ۱۲ هزار و ۱۱۴ فقره پرونده وارد تعزیزات استان شد که تنها رسیدگی به ۱۹۵ پرونده باقی مانده است و عملکرد تعزیزات قم در این بخش، ۹۹ درصد بوده است.در بخش کالا و ارزش قاچاق نیز در این مدت ۲۹۵۳ پرونده به تعزیرات قم ارجاع شد و رسیدگی به ۲۷۰۲ پرونده در این بخش به پایان رسیده است و تنها ۳۳۵ فقره پرونده رسیدگی نشده در این بخش در تعزیزات قم داریم و درصد عملکرد تعزیزات استان در این بخش ۹۱ درصد بود. عمده متهمان پرونده های قاچاق کالا در استان از خارج از قم هستند و مربوط به استان های دیگر کشور می باشند که در قم دستگیر می شوند. شیوه رسیدگی به پرونده های قاچای کالا و ارز با رسیدگی به دیگر پرونده ها در تعزیزات متفاوت می باشند و متهمان این پرونده ها باید برای آزادی، وثیقه تودیع کنند.

وی، پرونده های ورودی در بخش بهداشت و درمان در تعزیزات قم در ۱۲ ماهه را ۱۷۴۳ پرونده دانست و تصریح کرد: ۱۷۶۳ پرونده در این بخش در تعزیزات استان در این مدت، رسیدگی شد و پرونده های مانده در بخش بهداشت و درمان در تعزیزات قم، ۱۰۳ پرونده است.

مدیرکل تعزیزات استان قم خاطرنشان کرد: گرانی با گران فروشی متفاوت است و وظیفه سازمان تعزیزات برخورد با گران فروشی است. در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق داریم و در سطح استان قم نیز کمیسیون مبارزه با قاچاق این وظیفه را عهده دار است. مجازات ها در پرونده های رسیدگی شده در تعزیزات براساس قانون است. این که این مجازات ها، دارای بازدارندگی نمی باشد، مربوط به تعزیرات نیست. این سازمان، حلقه آخر است و به پرونده هایی که به دستش از سوی نهادها و ارگان های دیگر می رسد، رسیدگی می کند.

