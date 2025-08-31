به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از شهروندان سوئد با برگزاری راهپیمایی تحت عنوان «مسیر اندوه» در استکهلم پایتخت این کشور، به قتل روزنامهنگاران فلسطینی توسط اسرائیل در نوار غزه اعتراض کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع، ادامه نسلکشی در غزه را محکوم کرده و سکوت جامعه جهانی در برابر این جنایات را مورد انتقاد قرار دادند.
معترضان، دولت سوئد را به همدستی با اسرائیل متهم کردند و خواستار موضعگیری صریح در برابر اقدامات اسرائیل شدند؛ اقداماتی که به گفته آنان، با سکوت بینالمللی همراه بوده و به تداوم نقض حقوق بشر در منطقه دامن زده است.
