به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی شهادت نخستوزیر و شماری از فرماندهان نظامی و مردم عادی کشور یمن توسط رژیم صهیونیستی، آیتالله « قربانعلی دری نجفآبادی» نایب رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیتی صادر کرد.
پیام تسلیت آیتالله دری نجفآبادی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
خدمت ملت بزرگ و شریف یمن و تمامی آزادیخواهان عالم، السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
در آستانه یک فصل جدید از مبارزات حق علیه باطل و در بحبوحه نبرد مقدس با دشمن صهیونیستی، خبر شهادت مجاهد بزرگ، «احمد غالب الرهوی» نخستوزیر دولت تغییر و سازندگی یمن و تعدادی از وزیران همراه وی، قلبهایمان را به درد آورده و اندوهی عمیق در دلهای مؤمنین و آزادیخواهان جهان به وجود آورده است. این فاجعه تلخ نشانهای دیگر از جنایات مستکبران و استکبار جهانی علیه ملتهای ستمدیده و حقطلب است که با وحشیگری و بیرحمی تمام، زندگی انسانهای آزاده و شجاع را هدف قرار میدهند.
مجاهدانی از این دست، نه تنها نماد فداکاری و ایثار و دفاع از سرزمین و آرمانهای ملت خود هستند، بلکه چراغ راهی برای نسلهای آینده خواهند بود؛ نسلی که باید از خون پاک این شهدای عزیز درسهای فراوانی آموخته و در صراط مستقیم حق قدم بردارند.
دشمن اسرائیلی، در اقدامی جنایتکارانه، نخستوزیر و تعدادی از وزیران همراه وی را در یک کارگاه عادی که دولت برای ارزیابی فعالیتها و عملکردهای یک ساله خود برگزار کرده بود، هدف قرار داد. این حمله نهتنها باعث جانباختن اشخاص برجستهای از دولت یمن شده، بلکه امنیت و ثبات جامعه را به چالش کشیده است. در این شرایط بحرانی، مردم یمن باید با اتحاد و همبستگی، نه تنها یاد شهدای گرانقدر خود را گرامی بدارند، بلکه به عنوان یک پیام قوی به دشمنان، به دنبال انتقام و پاسخی کوبنده باشند. این جنایت را نباید بهراحتی فراموش کرد و زمان آن فرا رسیده است که پاسخ محکمی به اقدامات ظالمانه داده شود.
اینجانب ضمن تسلیت به خانوادههای ارجمند این شهدای گرانسنگ و تمامی ملت بزرگ یمن، یاد و خاطره شهدای بزرگ اسلام و یمن از شهدای واقعه "فخ" تاکنون، شهدای بزرگ لبنان، غزه، فلسطین و تمام شهدای مظلوم جبهه مقاومت همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله و شهدای بزرگ جنگ ۱۲ روزه ایران اسلامی را گرامی میداریم و بر عزم جدی و استوار این ملت بزرگ برای ادامه راه مبارزه با تمامی مظاهر ظلم و فساد تأکید مینماییم. دشمن توجه داشته باشد که شهادت این عزیزان هرگز باعث تضعیف روحیه ما نخواهد شد، بلکه بر عزم راسخ ما میافزاید و عواطف پنهان در دلهای ما را شعلهورتر میکند.
شهادت وطنپرستان و آزادیخواهان، اذهان و دلهای ما را به هم نزدیکتر میکند و وحدت کلمه در برابر دشمن صهیونیستی را مستحکمتر میسازد. این اتفاقات، شکست ناپذیری اراده ملت یمن و جبهه با عظمت مقاومت و عملکردهای سازنده در راستای موفقیتها و اهداف مقدسمان را نوید میدهد.
دعای ما این است که خداوند رحمت و مغفرت خود را بر این شهدای والامقام نثار کرده و به خانوادههای ایشان صبر و اجر و به ملت بزرگ ایران و آزادیخواهان عالم، استقامت و پیروزی عنایت فرماید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
آیتالله دری نجفآبادی
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی
تاریخ: ۹ شهریور ۱۴۰۴
