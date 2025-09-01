پیام تسلیت رئیس جمهور کشور در پی زلزله شدید افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشور در پی زلزله ۶ ریشتری نیمه شب گذشته در شرق افغانستان پیام تسلیتی صادر کرد و در آن بر آمادگی جمهوری اسلامی در ارسال کمک‌های بشردوستانه به کشور دوست و همسایه تأکید ورزید.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وقوع حادثه ناگوار زلزله در شرق افغانستان و جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم آن کشور دوست و برادر، موجب تاثر خاطر اینجانب و ملت ایران شد.

اینجانب به نمایندگی از ملت ایران، این رخداد مصیبت‌بار را تسلیت می گویم و برای جانباختگان، رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان شفای عاجل مسئلت دارم.

ملت و دولت ایران ضمن ابراز همدردی در کنار شما بوده و آمادگی خود را برای هرگونه کمک‌های امدادی و درمانی اعلام داشته و آرزو دارد در سایه همبستگی و همدلی آن ملت همسایه، هر چه سریعتر شاهد وضعیت عادی در مناطق آسیب‌دیده باشد.

