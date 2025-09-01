وزیر خارجه هند با بازماندگان قربانیان زلزله شرق افغانستان ابراز همدردی کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جیشنکر، وزیر امور خارجه هند، روز دوشنبه با ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان زمینلرزه شب گذشته در شرق افغانستان، تأکید کرد که هند در این شرایط دشوار در کنار مردم افغانستان خواهد بود.
وی در پیام خود نوشت: «کشور ما آماده است تا هرگونه کمک لازم برای رسیدگی به خسارات و حمایت از آسیبدیدگان این زلزله را ارائه کند.» جزئیات بیشتر درباره میزان کمکها یا برنامههای عملیاتی هنوز از سوی هند اعلام نشده است.
زلزله شب گذشته بخشهایی از استانهای ننگرهار و کنر را لرزاند و تاکنون تلفات و خسارات قابل توجهی برجای گذاشته است.
مقامهای محلی در حال ارزیابی ابعاد این حادثه و برنامهریزی برای کمکرسانی به آسیبدیدگان هستند.
