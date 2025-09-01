به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اعلام رسمی مسئولان حکومت سرپرست افغانستان، آمار جانباختگان زلزله شب گذشته در شرق این کشور به بیش از ۶۲۰ نفر رسیده است.
این زلزله که در استانهای کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان اتفاق افتاده است، دستکم ۱۵۵۰ نفر زخمی هم برجای گذاشته است.
عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلهی حکومت سرپرست افغانستان تعداد تلفات زمینلرزه در استان کنر را ۶۱۰ نفر و در استان ننگرهار را ۱۲ نفر اعلام کرد.
او افزوده است که هزار و ۳۰۰ نفر در کنر و ۲۵۵ نفر دیگر هم در ننگرهار زخمی شدهاند.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان، تخریب خانهها را نیز زیاد توصیف کرده است ولی آماری در این زمینه ارائه نکرده است.
همچنین گزارش شده است که بر اثر زلزله نیمهشب گذشته شرق افغانستان، چند روستا در شهرستان نورگل استان کنر بصورت کامل تخریب شده است.
