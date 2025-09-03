به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع علما و متنفذین تشیع افغانستان در واکنش به زلزلهٔ ویرانگر استان کنر افغانستان، با انتشار پیامی رسمی این حادثهٔ دلخراش را به مردم افغانستان، بهویژه خانوادههای داغدار و آسیبدیده تسلیت گفت.
در بخشی از این پیام با استناد به آیه شریفه قرآن کریم آمده است:
«وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِین.»
این نهاد مذهبی و اجتماعی شیعیان افغانستان با ابراز تأثر از جان باختن و زخمی شدن شمار زیادی از هموطنان افغانستانی و تخریب خانههای مسکونی، برای جانباختگان رحمت واسعهٔ الهی، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و استقامت مسئلت کرده است.
در بیانیه همچنین تأکید شده است:
«این مصیبت بزرگ در کنار دیگر مشکلات اخیر، قلب هر انسان آزاده و وطندوستی را به درد میآورد. ما خود را در کنار همهٔ هموطنان آسیبدیده، فارغ از هر قومیت و مذهب، میدانیم و بر وحدت و همدلی ملی در گذر از این دشواریها تأکید داریم.»
مجمع علما و متنفذین تشیع افغانستان از تمامی نهادهای امدادرسان داخلی و بینالمللی خواسته است که با بسیج امکانات، به صورت فوری و گسترده در جهت کمکرسانی به آسیبدیدگان و بازسازی مناطق تخریبشده اقدام کنند.
این بیانیه در پایان ضمن ابراز همدردی عمیق، برای ملت افغانستان خیر و سعادت دنیا و آخرت را از خداوند متعال مسئلت کرده است.
کابل ـ ۱۱ شهریور ۱۴۰۳
