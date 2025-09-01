به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، در واکنش به زمینلرزه شدید اخیر در شرق کشور که تلفات و خسارات سنگینی بهجا گذاشته است، پیام تسلیتی صادر کرد.
غنی در این پیام با ابراز همدردی با خانوادههای داغدار و مردم افغانستان گفت: «با تمام وجودمان به خانوادههای آسیبدیده و ملت افغانستان تسلیت میگویم. برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع دارم و برای جانباختگان رحمت الهی میطلبم.»
وی با اشاره به وقوع مکرر بلایای طبیعی در افغانستان و منطقه، افزود: «این حادثه ادامهای از سلسله بلایای طبیعی مانند سیلابها در همین مناطق و نیز در خیبر پختونخوا است. طبیعت مرزی نمیشناسد و بر اساس قوانین خود رفتار میکند، بنابراین ما نیز باید با تکیه بر همان اصول و با همکاری و همیاری یکدیگر با پیامدهای آن مقابله کنیم.»
رئیسجمهور پیشین همچنین تأکید کرد که تغییرات اقلیمی چالشهای جدی برای مردم ایجاد کرده است و حوادثی مانند زلزله و سیلاب نشان میدهد که کشور بیش از پیش نیازمند آمادگی و همکاری جمعی است.
او گفت: «هرچند هنوز آمار دقیق در دسترس نیست، اما از همه هموطنان میخواهم همانطور که در بلایای گذشته دست در دست هم گذاشتیم و به یاری هم شتافتیم، اکنون نیز در کنار هم بایستیم و کمک کنیم.»
غنی در پایان خاطرنشان کرد: «راهکارهای مقابله با چنین فاجعههایی روشن است و نیاز به اقدامات سریع، هماهنگ و سازمانیافته دارد. در شرایط کنونی، همه توجهها باید بر کاهش درد و رنج بازماندگان زلزله و سیلابها متمرکز شود.»
