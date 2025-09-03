سوریه نخستین محموله نفت خام خود را پس از ۱۴ سال صادر کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سوریه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین را از بندر طرطوس در غرب کشور صادر کرد. این صادرات در قالب معاملهای با یک شرکت تجاری انجام شد و نخستین عملیات رسمی شناختهشده صادرات نفت سوریه از سال ۲۰۱۰ تاکنون محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، «ریاض جوباسی» معاون مدیر اداره کل نفت و گاز در وزارت انرژی حکومت جولانی اعلام کرد که شرکت «بیسرف انرژی» خریدار این نفت خام سنگین بوده و این محموله نفتی با نفتکش «نِیسوس کریستیانا» صادر شده است.
جوباسی همچنین گفت که نفت از چندین میدان نفتی سوریه استخراج شده، اما نامی از آنها نبرد.
در سال ۲۰۱۰، سوریه روزانه حدود ۳۸۰ هزار بشکه نفت صادر میکرد؛ پیش از آنکه جنگی طولانی در کشور آغاز شود که نزدیک به ۱۴ سال ادامه پیدا کند و اقتصاد کشور و زیرساختهای آن، از جمله تولید نفت خام را ویران کند.
میادین نفتی سوریه
بیشتر میادین نفتی سوریه در شمال شرق کشور قرار دارند؛ مناطقی که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) با اکثریت کرد هستند. این نیروها از فوریه گذشته شروع به تأمین نفت برای حکومت جولانی در دمشق کردهاند.
در طول جنگ داخلی سوریه، کنترل میادین نفتی چندین بار دستبهدست شد. تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا نیز صادرات و واردات قانونی نفت را برای سوریه، دشوارتر کرده. این تحریمها حتی پس از سقوط حکومت اسد برای چند ماه ادامه داشتند و همین امر واردات انرژی را برای حکومت جولانی با مشکل مواجه کرد. با این حال، پس از آنکه «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در ژوئن گذشته، فرمان اجرایی برای لغو تحریمهای سوریه صادر کرد، شرکتهایی که مقر آنها در آمریکا است، شروع به تدوین طرحهایی برای کمک به اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سوریه کردند.
همچنین، حکومت جولانی یادداشت تفاهمی به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار با شرکت «دیبی ورلد» امضا کرده است تا یک پایانه چندمنظوره در بندر طرطوس سوریه را توسعه، مدیریت و بهرهبرداری کند. این قرارداد پس از لغو توافق قبلی با یک شرکت روسی که در دوران حکومت اسد مدیریت این بندر را برعهده داشت، منعقد شد.
