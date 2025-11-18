حکومت جولانی ۶۵۰ هزار بشکه نفت مجانی از عربستان دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک نفتکش سعودی وارد بندر بانیاس در سوریه شد و حدود ۹۰ هزار تن نفت خام را تخلیه کرد. این محموله بخشی از کمک نفتی عربستان به حکومت جولانی است.
«احمد قبهجی» معاون مدیرعامل شرکت نفت حکومت جولانی اعلام کرد که بندر بانیاس سوریه، نخستین بخش از کمک نفتی عربستان را دریافت کرده که مقدار آن ۶۵۰ هزار بشکه است. او افزود که بخش دوم این کمک، شامل یک میلیون بشکه نفت خام طی روزهای آینده وارد خواهد شد و تمام این محمولهها در پالایشگاه بانیاس تصفیه میشوند.
از سوی دیگر، «عبد الهادی جوباسی» مدیر پایانه نفتی بانیاس، گفت عملیات تخلیه نفتکش آغاز شده و حدود ۷۲ ساعت زمان میبرد تا به پایان برسد.
«مازن علوش» مدیر روابط عمومی سازمان بنادر و گذرگاههای حکومت جولانی نیز اعلام کرد که در راستای تأمین نیازهای انرژی و پشتیبانی از فعالیت پالایشگاههای داخلی، بندر بانیاس نفتکش «پیتالدی» را که از عربستان حرکت کرده و حامل ۹۰ هزار تن نفت خام است، دریافت کرده است.
او تأکید کرد که تیمهای فنی کار تخلیه را با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و محیطزیستی آغاز کردهاند و پس از پایان کار، نفت به پالایشگاه بانیاس منتقل خواهد شد تا عرضه فرآوردههای نفتی در بازار داخلی تقویت شود و ثبات بیشتری پیدا کند.
گفتنی است که حکومت جولانی و دولت عربستان یادداشت تفاهمی را امضا کردهاند که براساس آن دمشق در مجموع ۱.۶۵ میلیون بشکه نفت خام از ریاض دریافت میکند. ورود نفتکش جدید، نخستین نتیجه عملی این توافق میان وزارت انرژی حکومت جولانی و صندوق توسعه سعودی به شمار میرود.
