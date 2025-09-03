سازمان ملل: ارتش میانمار بیش از ۷۱۰۰ مسلمان روهینگیا را از زمان کودتا کشته است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی تکان‌دهنده اعلام کرد که ارتش میانمار از زمان کودتای نظامی در سال ۲۰۲۱، دست‌کم ۷۱۰۰ نفر از مسلمانان روهینگیا را در ایالت آراکان به قتل رسانده است. بنا بر این گزارش، حدود یک‌سوم قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

این گزارش بحران فزاینده در آراکان را یادآور «جنایات هولناک ارتش میانمار در سال ۲۰۱۷» دانسته و از افزایش موارد قتل، شکنجه، آتش‌زدن روستاها و کوچ اجباری جمعی خبر داده است.

بر اساس آمار ارائه‌شده، تاکنون بیش از ۲۹٬۵۶۰ نفر به دلایل سیاسی بازداشت شده‌اند و بیش از ۲۲٬۰۰۰ نفر همچنان بدون دسترسی به دادرسی عادلانه در زندان‌های تحت کنترل ارتش نگهداری می‌شوند.

سازمان ملل همچنین از آوارگی صدها هزار نفر در پی تشدید درگیری‌ها در آراکان خبر داده و اعلام کرده است که از نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون، حدود ۱۵۰٬۰۰۰ نفر از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش گریخته‌اند و به جمع یک میلیون پناهجوی پیشین در این کشور مسلمان‌نشین پیوسته‌اند.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به «الگوهای گسترده حملات بی‌هدف ارتش علیه غیرنظامیان»، ارتش میانمار را به ارتکاب موارد متعدد کوچ اجباری، ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های خودسرانه و تخریب اموال متهم کرد. او تأکید کرد که تصاویر و ویدیوهای مرگ و ویرانی که در سال ۲۰۱۷ دیده شد، اکنون بار دیگر در حال تکرار است.

تورک با ابراز نگرانی از تداوم نقض حقوق بشر در میانمار و مصونیت عاملان آن، بار دیگر خواستار ارجاع کامل پرونده میانمار به دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل شد.

وی همچنین خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به خشونت‌های بی‌هدف علیه مردم میانمار شد و بر ضرورت تأمین کمک‌های بشردوستانه برای مردمی که سال‌ها با خشونت، گرسنگی و آوارگی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، تأکید کرد.

تورک از کشورهای عضو خواست تا با فشار بر طرف‌های درگیر، امکان دسترسی به کمک‌ها را فراهم کرده و از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخ‌گویی به عاملان نقض قوانین بین‌المللی حمایت کنند.

