به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هشت سال پس از فرار بیش از ۷۰۰ هزار مسلمان روهینگیا به بنگلادش از ترس سرکوب و کشتار به دست ارتش میانمار، وضعیت آنان در کمپ‌های مهاجران بسیار بحرانی شده است. اکنون بیش از ۱.۱ میلیون نفر در این اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند و به حمایت فوری بین‌المللی نیاز دارند.

طلحه جمال، مدیر سازمان اسلامی ریلیف در بنگلادش، اعلام کرد شرایط به‌طور جدی رو به وخامت است؛ کمک‌های غذایی کاهش یافته، خدمات بهداشتی و آموزشی محدود شده و دسترسی به آب شرب دشوار است. او هشدار داد سوءتغذیه نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته و بسیاری از پناهندگان کمتر از هزار کالری در روز دریافت می‌کنند.

وی تأکید کرد که جهان توجه خود را از این بحران برداشته و سازمان‌های امدادی با کمبود شدید منابع مالی روبه‌رو هستند، در حالی که شمار پناهجویان تازه‌وارد همچنان در حال افزایش است.

در کنفرانسی به مناسبت هشتمین سالگرد این بحران در بنگلادش، بر این موضوع تأکید شد که بازگشت پناهجویان روهینگیا به میانمار زمان‌بر خواهد بود و نباید بار سنگین میزبانی تنها بر دوش بنگلادش بماند.

سازمان اسلامی ریلیف اعلام کرد طرح مشترک پاسخ بشردوستانه سال ۲۰۲۵ تاکنون تنها ۳۶ درصد بودجه پیش‌بینی‌شده را دریافت کرده است. این سازمان از دولت‌ها خواست با افزایش کمک‌ها، زمینه بازگشت امن، داوطلبانه و با کرامت پناهندگان را فراهم کنند.

**************

