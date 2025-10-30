به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی خشونت‌های فرقه‌ای و اقدامات تلافی‌جویانه پس از روی کار آمدن جولانی در سوریه، بیش از ۴۰۰ هزار شهروند سوری از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

به نقل از شبکه المیادین، سازمان ملل در گزارشی توضیح داد که دوره یکساله انتقال حاکمیت سوریه، موج‌های جدیدی از آوارگی را به همراه داشته است. این آوارگی‌ها عمدتاً ناشی از اقدامات تلافی‌جویانه، درگیری‌های فرقه‌ای، اختلافات ملکی چند دهه‌ای و نیز اشغال بخش‌هایی از جنوب سوریه توسط رژیم صهیونیستی عنوان شده است.

آوارگی صدها هزار نفر در کمتر از یک سال

در این گزارش آمده است که بین دسامبر ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۴۳۰ هزار سوری در داخل کشور مجبور به ترک محل زندگی خود شده‌اند. سازمان ملل تأکید کرده است که هیچ یک از گروه‌های مذهبی و قومی متنوع سوریه از این بحران در امان نمانده‌اند و دامنه ناآرامی‌ها به مناطق مختلف کشور گسترش یافته است.

بر اساس یافته‌های سازمان ملل، استان جنوبی سویدا بیشترین میزان آوارگی را تجربه کرده است. در ماه‌های گذشته، این استان شاهد درگیری‌های خونین و خشونت‌بار بوده است که خسارات انسانی قابل‌توجهی بر جای گذاشته است.

طبق گزارش شبکه حقوق بشر سوریه، بیش از ۱۳۰۰ نفر در درگیری‌های سویدا کشته شدند که حدود ۴۰۰ نفر از آنان غیرنظامی بوده‌اند و بیشتر آنان از جامعه دروزی این منطقه بوده‌اند. برخی منابع تعداد واقعی قربانیان را بیش از آمار رسمی اعلام کرده‌اند.

گسترش بحران انسانی در سراسر سوریه

در ادامه گزارش آمده است که در دیگر مناطق سوریه نیز ده‌ها هزار نفر به دلیل درگیری‌ها و ناامنی‌های گسترده ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

بر اساس داده‌های آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، تاکنون بیش از ۱۲ میلیون نفر از ۲۳ میلیون نفر جمعیت سوریه در داخل یا خارج از کشور آواره شده‌اند؛ آماری که بیانگر ادامه‌دار بودن بحران انسانی سوریه پس از سال‌ها درگیری است.

