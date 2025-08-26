بنگلادش خواستار بازگشت مسلمانان روهینگیا به میانمار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد یونس، سرپرست دولت موقت بنگلادش، در همایشی بینالمللی به مناسبت هشتمین سالگرد کوچ اجباری مسلمانان روهینگیا به این کشور، بر ضرورت بازگشت امن و داوطلبانه آنان به میانمار تأکید کرد.
وی حق بازگشت به سرزمین مادری را «غیرقابل انکار» دانست و از جامعه جهانی خواست برای تدوین نقشه راهی عملی جهت بازگشت با کرامت و پایدار مسلمانان روهینگیا اقدام کند.
یونس همچنین هشدار داد که بنگلادش دیگر توانایی تأمین منابع لازم برای حمایت از حدود یکونیم میلیون پناهجوی روهینگیا را ندارد و خواستار مشارکت جدیتر جامعه بینالمللی در این زمینه شد. به گفته او، «بازگشت پناهجویان تنها با تضمین عدالت، امنیت و رعایت حقوق انسانی آنان ممکن است».
در همین حال، دهها هزار پناهجو در اردوگاههای کاکسبازار بنگلادش تجمع کرده و خواستار پایان وضعیت طولانیمدت پناهندگی و بازگشت به وطن خود شدند. این تجمع همزمان با هشدار مقامات بنگلادش درباره فشار شدید مالی و انسانی ناشی از حضور گسترده آوارگان برگزار شد.
سرپرست دولت موقت بنگلادش همچنین تأکید کرد که حل بحران روهینگیا نیازمند همکاری بینالمللی و پایان دادن به بیتوجهی جهانی است.
**************
