ادامه سرکوب مسلمانان روهینگیا در میانمار

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که «ارتش آراکان» (گروهی مسلح در ایالت راخین میانمار)، در مناطق تحت کنترل خود به سرکوب مسلمانان روهینگیا ادامه میدهد. این اقدامات شامل محدودیتهای شدید رفتوآمد، بازداشتهای خودسرانه، مصادره اموال، کار و استخدام اجباری و تخریب اماکن شخصی و مذهبی است.
به گفته شاهدان مسلمانان روهینگیا حتی برای سفر یکروزه بین روستاها باید مجوزهایی با هزینه بالا دریافت کنند و در صورت تخطی با بازداشت و ناپدید شدن مواجه میشوند. برخی خانوادهها برای نجات فرزندانشان از استخدام اجباری، ناچار به فرار شدهاند.
دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده ارتش آراکان که وعده حکمرانی عادلانه داده بود، همان سیاستهای تبعیضآمیز ارتش مرکزی میانمار را در پیش گرفته است. از سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ هزار نفر در ایالتهای مختلف میانمار از جمله راخین آواره شدهاند و حدود ۲۰۰ هزار نفر نیز به بنگلادش گریختهاند.
این پناهجویان اعلام کردهاند که هیچگونه کمک رسمی به آنها نمیرسد و فقط با کمکهای خانوادگی یا کارگری با دستمزد اندک زنده ماندهاند.
دیدهبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته برای توقف این اقدامات فشار بیشتری بر ارتش آراکان وارد کرده و از بازگشت داوطلبانه، امن و با کرامت مسلمانان روهینگیا حمایت کند.
