ارتش یمن با موشک «فلسطین۲» و «ذوالفقار» یافای اشغالی را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور با استفاده از موشک خوشه‌ای «فلسطین۲» و موشک «ذوالفقار» اهداف حساسی در یافای اشغالی را هدف قرار داد.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است: این عملیات به‌فضل خداوند با موفقیت به اهداف خود اصابت کرد و میلیون‌ها صهیونیست از ترس به پناهگاه‌ها فرار کردند و فعالیت فرودگاه «بن‌گوریون» متوقف شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: این عملیات دوگانه در حمایت از برادرانمان در غزه انجام شده است؛ زیرا که دشمن جنایتکار فجیع‌ترین جنایت‌ها علیه ۲ میلیون مسلمان در غزه مرتکب می‌شود و دو میلیارد مسلمان سکوت می‌کنند و هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.

یحیی سریع در پایان تأکید کرد: دشمن صهیونیستی روی امنیت و ثبات را نخواهد دید و عملیات ما در مرحله بعدی با سرعت فزاینده‌ای ادامه خواهد یافت.

