بیانیه ارتش یمن درباره حمله پهپادی به ایلات و بئرالسبع

۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۰
نیروهای مسلح یمن با اعلام انجام یک عملیات موفقیت‌آمیز، از حمله پهپادی به اهدافی در مناطق ام‌الرشراش و بئرالسبع در فلسطین اشغالی خبر دادند. سخنگوی ارتش یمن تأکید کرد که این عملیات، دومین حمله در ۲۴ ساعت گذشته بوده و سامانه‌های دفاعی اسرائیل نتوانسته‌اند آن را خنثی کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، چهارشنبه شب اعلام کرد: یگان پهپادی ارتش یمن عملیات نظامی کیفی را با چند فروند پهپاد علیه دو هدف متعلق به دشمن اسرائیلی در منطقه ام‌الرشراش در جنوب فلسطین اشغالی انجام داده است.

سریع با بیان اینکه این عملیات با موفقیت به اهداف خود دست یافته و سامانه‌های رهگیری دشمن نتوانسته‌اند آن را خنثی کنند، افزود: این دومین عملیات طی ۲۴ ساعت گذشته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که این عملیات با استفاده از چندین فروند پهپاد علیه اهداف مختلف دشمن اسرائیلی در مناطق ام الرشراش و بئرالسبع در جنوب فلسطین اشغالی صورت گرفته است.

