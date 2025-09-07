به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «جوزف عون» رئیسجمهور لبنان از آمریکا خواست تا برای خروج اسرائیل از اراضی اشغالی لبنان فشار وارد کند تا ارتش لبنان بتواند استقرار خود را تا مرزهای بینالمللی تکمیل کند.
بر اساس بیانیه نهاد ریاستجمهوری لبنان، عون در دیدار با دریادار «برادر کوپر» فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) تأکید کرد که ادامه تجاوزات اسرائیل مانعی جدی برای تکمیل استقرار ارتش لبنان در مناطق مرزی است.
عون همچنین از کوپر خواست تا کمیته نظارت بر توقف اقدامات خصمانه را فعال کند تا توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ بهطور کامل اجرا شود.
وی بر اهمیت تداوم حمایت واشنگتن از ارتش لبنان تأکید کرد تا این نیرو بتواند مأموریتهای محوله را بهدرستی انجام دهد.
طبق گزارش نهاد ریاستجمهوری لبنان، دریادار کوپر نیز بر ادامه حمایت آمریکا از ارتش لبنان تأکید کرده و نقش این نیرو را در حفظ ثبات منطقه ستوده است.
یادآور میشود که اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ حملاتی را علیه لبنان آغاز کرد که در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمامعیار تبدیل شد. با وجود توافق آتشبس در نوامبر همان سال، تلآویو همچنان به نقض آن ادامه میدهد و پنج تپه را که در جریان جنگ تصرف کرده، در اشغال خود نگه داشته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما