شیخ احمد قبلان در پاسخ به سمیر جعجع: سلاح مقاومت، ضامن امنیت ملی لبنان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی سخنان اخیر سمیر جعجع، رئیس حزب «القوات اللبنانیه» در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت لبنان در معراب، «شیخ احمد قبلان» روحانی برجسته این کشور، با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن به اظهارات وی واکنش نشان داد.

شیخ قبلان در بیانیه خود خطاب به جعجع گفت: بازی با تاریخ، نفاق است. ما از ملت، کشور و مردم خود جدا نیستیم. در میان ما امام موسی صدر، نبیه بری و سید حسن نصرالله حضور دارند. شیعیان با تاریخ طولانی خود، ستون‌های حاکمیتی و قدرت ملی هستند که خون و فداکاری‌شان گواه آن است.

او افزود: شیعه در قلب مشارکت ملی و جبهه‌های حاکمیتی قرار دارد. سلاح و مقاومت، متعلق به ملت و امنیت ملی لبنان است؛ همان سلاحی که کشور را بازپس گرفت، زمانی که دیگران در پروژه مقابل بودند.

قبلان با اشاره به گذشته جعجع گفت: شیعه و مسیحیت از پروژه صهیونیستی و ذبح هویتی مبرا هستند. هنوز اجساد و قربانیان، شاهدان فتنه‌ای هستند که برخی در آن غرق شدند. خطاب به جعجع می‌گویم: حاکمیت جبهه‌هایی دارد که تو جزو آن‌ها نیستی. حاکمیت و فداکاری ملی، تاریخی واحد دارند و شیعه و مسیحیت، کشوری واحد و قلبی واحد، اما تو از آن نیستی؛ زیرا توبه ملی شروطی دارد که تو فاقد آن هستی.

وی تأکید کرد: «دولت، بزرگ‌ترین هدف شیعه است و هیچ پروژه‌ای خارج از چارچوب دولت، حاکمیت و امنیت آن پذیرفته نیست. مقاومت، بهای سنگینی برای لبنان پرداخت کرد و بدون آن، نه دولتی باقی می‌ماند و نه نهادی. نبیه بری و سید حسن نصرالله نماد پیروزی‌های لبنان هستند و ایران، مرکز شرافت این کشور مقاوم است که با حمایت خود، اسرائیل را شکست داد.

قبلان در پایان با استناد به این سخن که گرگ توبه نمی‌کند، نسبت به کسانی که ادعای توبه دارند اما در خیانت غرق‌اند، هشدار داد. او افزود: لبنان، کشور مشارکت و امانت خداوند است و ما از حمایت آن، تقویت دولت و تأمین حاکمیت و قدرت آن عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

گفتنی است سمیر جعجع در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت لبنان در معراب به حزب‌الله حمله کرد و خواستار خلع سلاح از آن شد.

................................

پایان پیام/ 167