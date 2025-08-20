تاکید لبنان بر ماندن نیروهای یونیفل در جنوب / اسرائیل و آمریکا مخالفت دارند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان تأکید کرد که کشورش به حضور نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در جنوب لبنان پایبند است تا اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و استقرار کامل ارتش لبنان تا مرزهای بین‌المللی تضمین شود؛ مسئله‌ای که اسرائیل با آن مخالف است.

عون در دیدار با ژنرال «استفانو دل کول» فرمانده یونیفل بر اهمیت همکاری بین ارتش لبنان، نیروهای حافظ صلح و ساکنان محلی جنوب لبنان تأکید کرد.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای که توسط فرانسه برای تمدید مأموریت یونیفل به مدت یک سال ارائه شده، پرداخت؛ اقدامی که به‌عنوان گامی برای خروج تدریجی این نیرو در نظر گرفته شده است.

بر اساس گزارش چندین رسانه، اسرائیل و آمریکا با تمدید مأموریت این نیرو که از سال ۱۹۷۸ در مرزهای جنوبی لبنان مستقر است، مخالف هستند.

در همین راستا، روزنامه اسرائیلی Israel Hayom گزارش داد که «گیدئون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، نامه رسمی به «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا ارسال کرده و خواستار توقف فعالیت یونیفل شده است.

در این نامه آمده است که یونیفل برای مأموریتی موقت طراحی شده و در انجام وظیفه اصلی خود که جلوگیری از استقرار حزب‌الله در جنوب نهر لیطانی است، ناکام مانده است.

آمریکا، که حق وتو در شورای امنیت را دارد، تاکنون به پرسش‌ها درباره موضع خود در خصوص تمدید مأموریت یونیفل پاسخ نداده است.

پیش‌نویس قطعنامه، تمدید مأموریت یونیفل تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ را پیشنهاد می‌کند و همچنین در بخشی از آن شورای امنیت بر نیت خود برای تلاش جهت خروج این نیرو تأکید کرده است تا دولت لبنان تنها ضامن امنیت در جنوب باشد.

اعضای شورای امنیت قرار است روز ۲۵ آگوست درباره پیش‌نویس رأی‌گیری کنند، پیش از آنکه مأموریت فعلی یونیفل در پایان ماه به پایان برسد.

زمینه و مأموریت یونیفل

یونیفل تحت قطعنامه‌های ۴۲۵ و ۴۲۶ شورای امنیت که در تاریخ ۱۹ مارس ۱۹۷۸ تصویب شد، برای تأیید خروج اسرائیل از لبنان، بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی و کمک به دولت لبنان برای بازپس‌گیری نفوذ واقعی خود در منطقه تأسیس شد.

پس از جنگ ژوئیه ۲۰۰۶، شورای امنیت در قالب قطعنامه ۱۷۰۱ یونیفل را تقویت کرد و وظایف بیشتری به آن محول شد تا با هماهنگی نزدیک با نیروهای مسلح لبنان در جنوب لبنان فعالیت کند. مأموریت یونیفل هر ساله توسط شورای امنیت تمدید می‌شود.

یونیفل با تعداد پرسنل ۱۱ هزار نفر، نقش مهمی در جلوگیری از تشدید تنش‌ها میان لبنان و اسرائیل دارد؛ این نیرو با مکانیسم‌های ارتباطی، گشت‌های خنثی در جنوب لبنان و گزارش‌دهی درباره هرگونه نقض نظامی فعالیت می‌کند و از ارتش لبنان حمایت می‌نماید. این نیرو با چالش‌های امنیتی مداوم روبه‌رو است، از جمله محدودیت در حرکت و تنش‌های مکرر در طول خط آبی که لبنان و اسرائیل را جدا می‌کند.

اسرائیل در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ به لبنان حمله کرد که به یک جنگ گسترده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ تبدیل شد و بیش از ۴ هزار شهید و حدود ۱۷ هزار زخمی بر جای گذاشت. توافق آتش‌بس بین حزب‌الله و اسرائیل از تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اجرایی شد، اما اسرائیل بیش از ۳ هزار بار آن را نقض کرد که طبق داده‌های رسمی منجر به ۲۸۱ شهید و ۵۸۶ زخمی شد.