به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست خبری بزرگداشت هفته وقف و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف که در هتل ارم برگزار شد، ضمن تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، پیروزی ایران اسلامی در نبرد ۱۲ روزه مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا را تبریک گفت و اظهار کرد: مردم فهیم و دلداده انقلاب عاشقانه از سرزمین خود دفاع کردند و از رهبر معظم انقلاب حمایت کردند. همه منتظر دیدن تصویر رهبر معظم انقلاب بودند و بعدها شنیدیم که در اتاق فرمان مقابله با دشمن حضور داشتند و هدایت میدان فرمودند.

وی با بیان اینکه خون‌بهای شهدا وحدت ملی و بقای انقلاب تا ظهور حضرت ولیعصر(عج) است، افزود: ترامپ گفته بود من فکر می‌کنم جهنمی هستم و رسماً اعلام کردند که با مهدویت و فرهنگ امام حسین(ع) و اسلام ناب مقابله و جنگ داریم.

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی با تشریح جایگاه وقف گفت: سازمان وقف متشکل از موقوفاتی است که مردم اموال شخصی خود را وقف کرده‌اند. موقوفات مجهول‌التولیه با ولی فقیه است و نماینده ایشان عهده‌دار اداره آن‌هاست. سازمان اوقاف ملزم به حفظ عین موقوفات است و بخشی از درآمد آن باید صرف نگهداری موقوفه شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به تأسیس مرکز امور خیریه در دوره جدید اظهار داشت: بیش از ۴۴ هزار پرونده تعدی و تجاوز به عرصه‌های موقوفه مطرح بود که ۲۶ هزار پرونده به سرانجام رسیده است. در سه سال اخیر بیش از ۴ برابر عمر وقف در ایران سند تک‌برگ برای موقوفات صادر شده است.

وی درباره آموزش و مدارس گفت: سعی می‌کنیم مدارس نمونه موقوفه‌ای بسازیم و مدارس قدیمی را احیا یا نوسازی کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی همچنین به برپایی بیش از ۳۵۰ موکب در اربعین توسط اوقاف و هزینه‌کرد ۶ هزار میلیارد تومان در راستای اجرای نیات واقفان در سال گذشته اشاره کرد.

رئیس سازمان اوقاف افزود: برای شفافیت سامانه‌ای ایجاد کردیم تا رقابت سالم باشد. به دنبال استفاده از فناوری و حتی هوش مصنوعی برای قیمت‌گذاری املاک هستیم. همچنین در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی موسسات و شرکت‌هایی راه‌اندازی کرده‌ایم تا هزینه بیماران صعب‌العلاج کاهش یابد.

وی ادامه داد: در حوزه درمان به سمت ژن‌درمانی رفتیم. در تولیدات دانش‌بنیان از جمله آبزی‌پروری، تولید گوشت، دارو، تجهیزات پزشکی و انرژی‌های نو ورود کردیم. نیروگاه خورشیدی ۱.۵ مگاواتی در هتل ارم بزرگترین نیروگاه شهری کشور است و ظرفیت ۱۱۰ مگاواتی دیگر در اطراف تهران وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی با اشاره به نقش دانش‌بنیان‌ها در هوش مصنوعی و هوافضا گفت: علم مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. سازمان اوقاف آمادگی پشتیبانی و حمایت دارد. در ایام جنگ ۱۲ روزه نیز بقاع متبرکه شبانه‌روز به مردم خدمت‌رسانی کردند.

وقف؛ نهادی مردمی و متفاوت از دیگر سازمان‌ها

در ادامه نشست، علی لهراسبی، مسئول روابط عمومی سازمان اوقاف با اشاره به فرارسیدن هفته وقف گفت: وقف یک سازمان مردم‌نهاد کامل است و کار آن جدا از کلیشه‌ها و متفاوت از دیگر نهادهاست. هرچه شرایط اقتصادی سخت‌تر می‌شود، این وقف است که به کمک مردم می‌آید. در تبریز موسسه‌ای وقف شده از کودکان بی‌سرپرست حمایت می‌کند تا هیچ کودک کاری در این شهر نباشد.

وی افزود: در دوره جدید، ریال به ریالی که در اوقاف به دست می‌آید صرف نیازمندان می‌شود. در حوزه دانش‌بنیان نیز کارهای بزرگ و انقلابی صورت گرفته است. کار در اوقاف بدون مزد و منت و کاملاً مردمی است.

