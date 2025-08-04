«زهران ممدانی»؛ آزمونی تازه برای دموکراسی آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سایه موجی از حملات سرکوبگرانه از سوی حزب جمهوری‌خواه و دولت ترامپ علیه خارجی‌ها، مهاجران و مسلمانان، زهران ممدانی، نامزد مسلمان پست شهرداری نیویورک، در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات پیروز شد.

این در حالی است که جمعیت نیویورک بیش از ۸ میلیون نفر است (که از این تعداد، ۴.۷ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند) و اقتصاد آن با اقتصاد بسیاری از کشورها برابری می‌کند. نیویورک یکی از جذاب‌ترین شهرهای جهان برای گردشگران است و سالانه بیش از ۶۸ میلیون بازدیدکننده دارد.

زهران ممدانی کیست؟

او اصالتی هندی دارد، در اوگاندا متولد شد و در سن ۷ سالگی به همراه خانواده‌اش به نیویورک مهاجرت کرد. وی در دبیرستان علوم برانکس تحصیل کرد و مدرک مطالعات آفریقایی خود را از کالج بودوین دریافت نمود.

او از بنیان‌گذاران شاخه‌ای از سازمان «دانشجویان برای عدالت در فلسطین» در دانشگاه خود بود. مادرش کارگردان فیلم و پدرش استاد دانشگاه کلمبیا هستند و هر دو فارغ‌التحصیل دانشگاه هارواردند.

زهران ممدانی که ۳۳ سال دارد، عضو مجلس ایالتی نیویورک و یک سوسیالیست دموکرات است. او در جریان کارزار انتخاباتی خود با تهدیدها و کمپین‌های تخریبی زیادی از جمله متهم شدن به همدلی با حماس و توصیف او به عنوان «تروریست جهادی» روبه‌رو شد.

همچنین، وی هدف حملات گسترده اسلام‌هراسانه در شبکه‌های اجتماعی و محافل محافظه‌کار قرار گرفت و برخی خواستار اخراج او از آمریکا شدند. حزب جمهوری‌خواه، او را به خاطر حمایت از فلسطینیان و انتقاد از حملات اسرائیل به غزه پس از وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳، «یهودستیز» خواند.

در همین راستا، «زویکا کلاین» سردبیر روزنامه عبری «جروزالم پست»، چندی پیش در مقاله‌ای خواستار اتحاد نیروها برای سرنگونی ممدانی شد و پیشنهاد داد که از همان استراتژی‌هایی استفاده شود که در انگلیس برای سرنگونی «جرمی کوربین» رهبر پیشین حزب کارگر، به کار گرفته شد. او خواستار تشکیل ائتلافی یهودی و متحد با حمایت جناح‌های مذهبی برای مقابله با ممدانی شد.

برای همین منظور، شماری از سرمایه‌داران یهودی در حوزه املاک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کمیته‌های اقدام سیاسی قدرتمندی برای شکست ممدانی تشکیل داده‌اند. این در حالی است که ممدانی وعده داده با افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌ها، خدمات اجتماعی بیشتری را تأمین مالی کند.

«ریچی ساندلر» مدیر یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وعده داده ۵۰۰ هزار دلار برای شکست ممدانی هزینه کند، در حالی که «بیل اکمن» میلیاردر یهودی اعلام کرده که صدها میلیون دلار برای حمایت از رقیب ممدانی اختصاص خواهد داد.

آیا این سرمایه‌گذاری‌های مالی تأثیری دارد؟ این حمایت‌های مالی ممکن است تأثیر تعیین‌کننده‌ای نداشته باشند، زیرا نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از رأی‌دهندگان یهودی، به‌ویژه جوان‌ترها، صرفاً به‌خاطر مواضع امثال اکمن، از حمایت ممدانی دست نخواهند کشید.

فلسطین در قلب کمپین ممدانی

مواضع علنی ممدانی در انتقاد از اسرائیل، پرسش‌هایی را درباره میزان حمایت یهودیان نیویورک از او مطرح کرده، شهری که بزرگ‌ترین جمعیت یهودی خارج از اسرائیل را در خود جای داده است.

ممدانی در طول رقابت انتخاباتی، اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کرد و از کمپین BDS (تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل) حمایت نمود. او حتی اعلام کرد اگر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، به نیویورک بیاید، وی را با استناد به حکم بازداشت صادره از دادگاه کیفری بین‌المللی دستگیر خواهد کرد.

برخلاف انتظار، انتقادهای ممدانی از اسرائیل بازتاب مثبتی در میان رأی‌دهندگان دموکرات داشته است. طبق نظرسنجی مشترک دو مؤسسه «Data for Progress» و «پروژه سیاست‌های خاورمیانه‌فهم»، ۹۶ درصد از حامیان او تأکید کردند که حمایت ممدانی از حقوق فلسطینی‌ها برایشان اهمیت دارد، و ۸۸ درصد گفتند انتقاد او از اسرائیل بر تصمیمشان برای رأی دادن به او تأثیر داشته است. در واقع، حمایت ممدانی از فلسطینی‌ها، عامل اصلی مشارکت بسیاری از رأی‌دهندگان در انتخابات مقدماتی بوده است. نتایج جدید نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این موضع‌گیری‌ها محرکی جدی برای رشد کمپین او بوده‌اند.

ممدانی با ارائه طرحی برای لغو معافیت‌های مالیاتی نهادهای خیریه مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی، در تضاد با مواضع اکثر اعضای حزب دموکرات قرار گرفت. طبق نظرسنجی «پروژه سیاست‌های خاورمیانه‌فهم»، ۷۸ درصد از نیویورکی‌هایی که به نامزد دموکرات رأی دادند، موافق بودند که اسرائیل مرتکب نسل‌کشی شده است و ۷۹ درصد نیز خواستار محدودسازی ارسال سلاح به اسرائیل شدند. همچنین، ۶۳ درصد از این افراد از بازداشت نتانیاهو در صورت ورود به نیویورک حمایت کردند. جالب آنکه، اکثر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، در انتخابات ۲۰۲۱ شرکت نکرده بودند، که نشان می‌دهد یا جوان‌تر بوده‌اند یا کمپین ممدانی آن‌ها را به پای صندوق رأی کشانده است.

مسلمان در رأس شهری با دومین جامعه بزرگ یهودی جهان

در منطقه شهری نیویورک (شامل برانکس، بروکلین، کویینز، منهتن و استاتن آیلند) حدود ۱.۳ میلیون یهودی زندگی می‌کنند، که دومین جامعه یهودی شهری در جهان پس از تل‌آویو است.

در عین حال، تعداد مسلمانان ساکن در نیویورک حدود ۷۵۰ هزار تا ۷۶۸ هزار نفر برآورد می‌شود، که نیویورک را به بزرگ‌ترین شهر آمریکا از لحاظ جمعیت مسلمانان تبدیل کرده است. این تعداد حدود ۹ درصد از جمعیت شهر را تشکیل می‌دهد، در حالی که ۵۷ درصد از جمعیت بزرگسال شهر خود را مسیحی می‌دانند (اعم از پروتستان‌های انجیلی، سنتی، سیاه‌پوست و کاتولیک‌ها).

آیا زهران ممدانی شهردار بعدی نیویورک خواهد شد؟

نیویورک و آمریکا در یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های سیاسی خود قرار دارند. پیروزی ممدانی ممکن است به‌منزله یک زلزله سیاسی باشد که ارکان نظام موجود در آمریکا را بلرزاند و مسیر تحولات عمیقی را در سطوح محلی، ایالتی و فدرال بگشاید. در این صورت، زهران ممدانی به الگویی برای نسل آینده تبدیل خواهد شد. پیام او که ریشه در سوسیالیسم دارد، در تضاد آشکار با راست‌گرایی افراطی حاکم بر بخشی از سیاست آمریکا است؛ به‌ویژه در شرایطی که میان رأی‌دهندگان جوان تحولات بزرگی در نگرش نسبت به اسرائیل در حال وقوع است.

طبق نظرسنجی مؤسسه گالوپ، تنها ۸ درصد از دموکرات‌ها از اقدامات اسرائیل در غزه حمایت می‌کنند، در مقابل ۷۱ درصد از جمهوری‌خواهان که حامی این اقدامات‌اند. حتی برخی جمهوری‌خواهان نیز از فاجعه انسانی در غزه ابراز نگرانی کرده‌اند؛ از جمله مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه ایالت جورجیا، که گفته است آنچه در غزه رخ می‌دهد، نسل‌کشی است.

در نهایت، حملات نژادپرستانه‌ای که ممدانی به‌خاطر دین، نژاد یا پیشینه‌اش تجربه کرده، در تناقض کامل با تصویر دموکراتیکی است که آمریکا همواره می‌کوشد به جهان عرضه کند. حال، دموکراسی آمریکا در آزمونی جدی قرار گرفته است؛ چرا که اگر ممدانی به‌دلیل مسلمان بودن، مهاجر بودن یا حمایت از فلسطین، از رقابت حذف شود، دموکراسی آمریکا بیش از پیش زیر سؤال خواهد رفت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸