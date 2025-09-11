به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام بعد از پایان یکصد و نود و پنجمین نشست خود، بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِیًا إِلَی اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِیرًا (سوره انبیاء، ۴۷)
در آستانه هزار و پانصدمین سالگرد ولادت باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلیالله علیه وآله و میلاد فرخنده فرزند بزرگوار ایشان حضرت امام جعفر صادق علیهالسلام، یکصد و نود و پنجمین نشست شورایعالی مجمعجهانیاهلبیت علیهمالسلام در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ در شهر تهران، با حضور اکثریت اعضای شورای عالی برگزار شد.
این نشست در شرایطی برگزار شد که جهان اسلام شاهد اوجگیری توطئههای گسترده استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی علیه ملتهای مسلمان در منطقه، بهویژه فلسطین، لبنان، ایران و یمن میباشد. جنایات وحشیانه رژیم صهیونی در جنگها وحملات ناجوانمردانه علیه مردم بیدفاع و شهادت مظلومانه جمعی از مردم بی گناه و فرماندهان و دانشمندان کشورهای منطقه تنها بخشی از این روند ظالمانه بوده است.
در این نشست آخرین تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام، با توجه ویژه به وضعیت عمومی پیروان اهل بیت علیهمالسلام در سراسر جهان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و علاوه بر رسیدگی به امور مربوط به مجمعجهانیاهلبیت علیهمالسلام، در پایان اعضای شورایعالی مجمعجهانی مواضع خود را به شرح ذیل اعلام نمودند:
۱. در آستانه میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرتمحمد صلیالله علیه وآله، شرکتکنندگان به پیرواناهلبیت علیهمالسلام و عموم مسلمانان توصیه اکید میکنند تا ضمن تأسی و پیروی از تعالیم گهربار قرآن کریم و سنت پاک پیامبر اکرم صلیالله علیه وآله، در مسیر اقدامات عملی برای تحقق وحدت اسلامی گام برداشته، با همه طرحهای نژادپرستانه و قومگرایانه و اختلافات مذهبی مقابله کرده و با اراده و عزم و تصمیم و عمل، با توطئههای گسترده دشمنان اسلام و مسلمین برای ایجاد تفرقه و اختلاف و درگیری و تضعیف اقتدار مسلمین مقابله کنند.
۲. رویداد جهانی فراگیر و سالانه اربعین حسینی و راهپیمایی عظیم دلدادگان اهلبیت علیهمالسلام برای زیارت حضرت امامحسین علیهالسلام، یک همایش و حماسه بزرگ جهانی است که همه پیروان ادیان و مذاهب از سراسر جهان در این راهپیمایی میلیونها نفری مشارکت میکنند. شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام ضمن تجلیل و قدردانی از حضور پرشور، عاشقانه و ولایتمدارانه شرکتکنندگان و خادمان مواکب حسینی، از مردم و دولت دوست و برادر عراق بهخاطر فراهم آوردن زمینه این حماسه حسینی، برقراری نظم و امنیت و پذیرایی از زائران تشکر و قدردانی مینماید و بر ضرورت حداکثر استفاده از همه ظرفیتهای این پدیده بینالمللی و مراقبت از تهدیدات احتمالی دشمن تاکید میکند.
۳. در آستانه دومین سالگرد موج جدید جنایات رژیم صهیونی و تحولات و اوضاع اسفبار و فاجعهآمیز در نوار غزه و سراسر فلسطین اشغالی و ادامه سکوت مجامع بینالمللی و بهویژه برخی حاکمان عربی و اسلامی؛ شرکتکنندگان در این نشست بر این باورند که تنها راه پایان رنج و غم ملتهای منطقه و جنایات این رژیم، اتحاد جهان اسلام و آزادیخواهان علیه این رژیم کودککش میباشد و تاکید میکنند، جهان اسلام با داشتن ظرفیتهای عظیم خود میتواند جان انسانهای بیگناه را نجات داده، تجاوزان جنایتکارانه این رژیم را به پایان رسانده و سرزمینهای اسلامی اشغال شده را از یوغ رژیم صهیونیستی رهایی بخشد.
شرکتکنندگان ضمن محکوم کردن طرحهای تجاوزگرانه توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی در اشغال سرزمینها و ایجاد «اسرائیل بزرگ»، خواهان مقابله جدی دولتها و ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان با این جنایات و مخالفت مسلمین با طرح خطرناک عادیسازی روابط با پوشش «پیمان ابراهیم» و اتخاذ اقدامات یکپارچه و مؤثر علیه این طرحهای توسعهطلبانه صهیونیستهای جنایتکار میباشند.
۴. رسانه و فضای مجازی از مؤثرترین ابزارهای تبلیغ رسالت اسلام و آموزههای پیامبران و ائمه اطهار علیهمالسلام در جهان کنونی است که میتواند جایگاهی فراگیر و فراملّی برای تبیین حق و رویارویی با تبلیغات زهرآگین و مخرب دشمنان باشد. شرکتکنندگان در این نشست ضمن تاکید بر نقش رسانه و ضرورت بهرهگیری مناسب و مؤثر از فضای مجازی، از همه فعالان رسانه و فضای مجازی میخواهند تا جهاد تبیین و معرفی ابعاد معرفتی، اخلاقی و اجتماعی اسلام عزیز و مکتب اهلبیت علیهمالسلام را در صدر اولویتهای رسانهای خود قرار دهند و روایتگری صحیح و علمی را تنها روش مفید و مؤثر در ترویج مکتب اسلام و اهلبیت علیهمالسلام میدانند.
۵. شرکتکنندگان در این نشست ضمن تاکید بر حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، استقلال همهجانبه و عدم دخالت قدرتها در امور کشورها و حق دفاع مشروع در برابر تجاوزها و داشتن آمادگی دفاعی لازم، مراتب تقدیر و تحسین خود را از پیشرفتهای علمی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران که نمونه آن را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکایی صهیونیستی شاهد بودیم، اعلام میدارند، جنگی که با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و وحدت و انسجام مردم مسلمان و غیور ایران به شکست مفتضحانه دشمنان انجامید. لذا ضمن اعلام تبعیت خود از مقام ولایت تاکید میکنند که رهنمودهای ایشان به عنوان فصلالخطاب در پایان دادن به بحرانها و خنثیسازی توطئههای دشمنان خواهد ماند.
۶. اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام مقاومت و پایداری دولت و مردم قهرمان و شجاع یمن در برابر حملات صهیونی و در پاسخ به جنایات گسترده و وحشیانه آن رژیم در کشتار مردم مظلوم فلسطین و غزه را ارج و پاس داشته، آن را نشان حمایت بیدریغ و همهجانبه آنان در برابر ظالمان میدانند که میتواند سرمشق و الگوی دیگر کشورهای اسلامی و عربی باشد.
۷. شرکتکنندگان ضمن تجلیل و قدردانی از مواضع اصولی و شجاعانه دبیرکل معزز حزبالله لبنان حضرت حجتالاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم در مقابله با طرحها و دخالت توطئهآمیز آمریکای مستکبر و همپیمانان آن در بیدفاع نگهداشتن لبنان و خلع سلاح مقاومت اسلامی، جایگاه رفیع شهدای گرانقدر لبنان بهویژه سید شهیدان مقاومت اسلامی مرحوم مغفور سیدحسن نصرالله، جانشین او سیدهاشم صفیالدین و دیگر رهبران مقاومت اسلامی را ارج مینهند.
۸. شرکتکنندگان ضمن قدردانی از رهبر معظم انقلاب بهخاطر انتصاب مجدد آیتالله رمضانی بهعنوان دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام و قدردانی از مدیریت عالمانه و آگاهانه دبیرکل محترم مجمع و تلاشهای مدیران و کارگزاران همه بخشهای این نهاد مقدس، از مردم و کشور جمهوری اسلامی ایران به رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای و مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام بهخاطر میزبانی این نشست قدردانی به عمل آوردند.
و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
۱۶/۰۶/۱۴۰۴
۱۴۴۷ برابر با ۱۴ ربیعالاول
