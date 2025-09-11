به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام بعد از پایان یکصد و نود و پنجمین نشست خود، بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:



بسم الله الرّحمن الرّحیم



یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِیًا إِلَی اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِیرًا (سوره انبیاء، ۴۷)

در آستانه هزار و پانصدمین سالگرد ولادت باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی‌الله علیه وآله و میلاد فرخنده فرزند بزرگوار ایشان حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام، یکصد و نود و پنجمین نشست شورای‌عالی مجمع‌جهانی‌اهل‌بیت علیهم‌السلام در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ در شهر تهران، با حضور اکثریت اعضای شورای‌ عالی برگزار شد.

این نشست در شرایطی برگزار شد که جهان اسلام شاهد اوج‌گیری توطئه‏‌های گسترده استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌‏های مسلمان در منطقه، به‌ویژه فلسطین، لبنان، ایران و یمن می‏‌باشد. جنایات وحشیانه رژیم صهیونی در جنگ‌ها وحملات ناجوانمردانه علیه مردم بی‌دفاع و شهادت مظلومانه جمعی از مردم بی گناه و فرماندهان و دانشمندان کشورهای منطقه تنها بخشی از این روند ظالمانه بوده است.

در این نشست آخرین تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام، با توجه ویژه به وضعیت عمومی پیروان اهل بیت علیهم‌السلام در سراسر جهان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و علاوه بر رسیدگی به امور مربوط به مجمع‌جهانی‌اهل‌بیت علیهم‌السلام، در پایان اعضای شورای‌عالی مجمع‌جهانی‌ مواضع خود را به شرح ذیل اعلام نمودند:

۱. در آستانه‌ میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت‌محمد صلی‌الله علیه وآله، شرکت‌کنندگان به پیروان‌اهل‌بیت علیهم‌السلام و عموم مسلمانان توصیه اکید می‏‌کنند تا ضمن‌ تأسی و پیروی از تعالیم گهربار قرآن کریم و سنت پاک پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله، در مسیر اقدامات عملی برای تحقق وحدت اسلامی گام‌ برداشته، با همه طرح‌‏های نژادپرستانه و قوم‌‏گرایانه و اختلافات مذهبی مقابله کرده و با اراده و عزم و تصمیم و عمل، با توطئه‌‏های گسترده دشمنان اسلام و مسلمین برای ایجاد تفرقه و اختلاف و درگیری و تضعیف اقتدار مسلمین مقابله کنند.

۲. رویداد جهانی فراگیر و سالانه اربعین حسینی و راه‏پیمایی عظیم دلدادگان اهل‌بیت علیهم‌السلام برای زیارت حضرت امام‌حسین علیه‌السلام، یک همایش و حماسه بزرگ جهانی است که همه پیروان ادیان و مذاهب از سراسر جهان در این راهپیمایی میلیون‌ها نفری مشارکت می‌‏کنند. شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام ضمن تجلیل و قدردانی از حضور پرشور، عاشقانه و ولایت‏مدارانه شرکت‌‏کنندگان و خادمان مواکب حسینی، از مردم و دولت دوست و برادر عراق به‌خاطر فراهم آوردن زمینه این حماسه حسینی، برقراری نظم و امنیت و پذیرایی از زائران تشکر و قدردانی می‌‏نماید و بر ضرورت حداکثر استفاده از همه ظرفیت‌های این پدیده بین‌المللی و مراقبت از تهدیدات احتمالی دشمن تاکید می‌کند.

۳. در آستانه دومین سالگرد موج جدید جنایات رژیم صهیونی و تحولات و اوضاع اسف‏بار و فاجعه‌‏آمیز در نوار غزه و سراسر فلسطین اشغالی و ادامه سکوت مجامع بین‌المللی و به‌ویژه برخی حاکمان عربی و اسلامی؛ شرکت‏‌کنندگان در این نشست بر این باورند که تنها راه پایان رنج و غم ملت‌های منطقه و جنایات این رژیم، اتحاد جهان اسلام و آزادی‏خواهان علیه این رژیم کودک‏‌کش می‏‌باشد و تاکید می‌کنند، جهان اسلام با داشتن ظرفیت‌‏های عظیم خود می‏‌تواند جان انسان‌‏های بی‌گناه را نجات داده، تجاوزان جنایتکارانه این رژیم را به پایان رسانده و سرزمین‌‏های اسلامی اشغال شده را از یوغ رژیم صهیونیستی رهایی بخشد.

شرکت‏‌کنندگان ضمن محکوم کردن طرح‏‌های تجاوزگرانه توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی در اشغال سرزمین‌ها و ایجاد «اسرائیل بزرگ»، خواهان مقابله جدی دولت‏‌ها و ملت‏‌های مسلمان و آزادی‏خواهان جهان با این جنایات و مخالفت مسلمین با طرح خطرناک عادی‏‌سازی روابط با پوشش «پیمان ابراهیم» و اتخاذ اقدامات یکپارچه و مؤثر علیه این طرح‌‏های توسعه‏‌طلبانه صهیونیست‏‌های جنایتکار می‌باشند.

۴. رسانه و فضای مجازی از مؤثرترین ابزارهای تبلیغ رسالت اسلام و آموزه‌‏های پیامبران و ائمه اطهار علیهم‌السلام در جهان کنونی است که می‏‌تواند جایگاهی فراگیر و فراملّی برای تبیین حق و رویارویی با تبلیغات زهرآگین و مخرب دشمنان باشد. شرکت‌‏کنندگان در این نشست ضمن تاکید بر نقش رسانه و ضرورت بهره‌‏گیری مناسب و مؤثر از فضای مجازی، از همه فعالان رسانه‌‏ و فضای مجازی می‏‌خواهند تا جهاد تبیین و معرفی ابعاد معرفتی، اخلاقی و اجتماعی اسلام عزیز و مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام را در صدر اولویت‌‏های رسانه‌‏ای خود قرار دهند و روایتگری صحیح و علمی را تنها روش مفید و مؤثر در ترویج مکتب اسلام و اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌دانند.

۵. شرکت‏‌کنندگان در این نشست ضمن تاکید بر حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود، استقلال همه‌جانبه و عدم دخالت قدرت‌ها در امور کشورها و حق دفاع مشروع در برابر تجاوزها و داشتن آمادگی‌ دفاعی لازم، مراتب تقدیر و تحسین خود را از پیشرفت‌های علمی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران که نمونه آن را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکایی صهیونیستی شاهد بودیم، اعلام می‌دارند، جنگی که با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و وحدت و انسجام مردم مسلمان و غیور ایران به شکست مفتضحانه دشمنان انجامید. لذا ضمن اعلام تبعیت خود از مقام ولایت تاکید می‌کنند که رهنمودهای ایشان به عنوان فصل‌الخطاب در پایان دادن به بحران‏‌ها و خنثی‏‌سازی توطئه‌‏های دشمنان خواهد ماند.

۶. اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام مقاومت و پایداری دولت و مردم قهرمان و شجاع یمن در برابر حملات صهیونی و در پاسخ به جنایات گسترده و وحشیانه آن رژیم در کشتار مردم مظلوم فلسطین و غزه را ارج و پاس داشته، آن را نشان حمایت بی‌دریغ و همه‌جانبه آنان در برابر ظالمان می‌دانند که می‌تواند سرمشق و الگوی دیگر کشورهای اسلامی و عربی باشد.

۷. شرکت‌کنندگان ضمن تجلیل و قدردانی از مواضع اصولی و شجاعانه دبیرکل معزز حزب‌الله لبنان حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم در مقابله با طرح‌ها و دخالت توطئه‌آمیز آمریکای مستکبر و هم‌پیمانان آن در بی‌دفاع نگه‌داشتن لبنان و خلع سلاح مقاومت اسلامی، جایگاه رفیع شهدای گرانقدر لبنان به‌ویژه سید شهیدان مقاومت اسلامی مرحوم مغفور سیدحسن نصرالله، جانشین او سیدهاشم صفی‌الدین و دیگر رهبران مقاومت اسلامی را ارج می‌نهند.

۸. شرکت‏‌کنندگان ضمن قدردانی از رهبر معظم انقلاب به‌خاطر انتصاب مجدد آیت‌الله رمضانی به‌عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام و قدردانی از مدیریت عالمانه و آگاهانه دبیرکل‌ محترم مجمع و تلاش‌‏های مدیران و کارگزاران همه بخش‌‏های این نهاد مقدس، از مردم و کشور جمهوری اسلامی‌ ایران به رهبری مقام معظم رهبری‌ حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌‏ای و مجمع‌ جهانی‌ اهل‌بیت علیهم‌السلام به‌خاطر میزبانی این نشست قدردانی به عمل آوردند.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

۱۶/۰۶/۱۴۰۴

۱۴۴۷ برابر با ۱۴ ربیع‌الاول

