به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تحولات و تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین ادامه سکوت مجامع بینالمللی و بهویژه برخی حاکمان عربی و اسلامی، نخبگان علمی و تحلیلگران سیاسی تنها راه پایان رنج و غم مردم فلسطین را اتحاد جهان اسلام و آزادیخواهان جهان علیه رژیم اشغالگر میدانند. موضوعی که در نشست علمی «وحدت جهان اسلام و مسئله فلسطین» نیز به آن تاکید شد.
این نشست که با حضور سه تن از اساتید برجسته دانشگاههای ترکیه در خبرگزاری ابنا برگزار شد، پروفسور دکتر حمدی گوندوغار، رئیس دانشکده الهیات دانشگاه آدییامان، دکتر سلیم گول وردی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه استانبول و پروفسور دکتر رحمت یلدیز، استاد تمام دانشگاه آتاتورک به بیان دیدگاههای خود درباره ضرورت وحدت مسلمانان در برابر رژیم صهیونیستی پرداختند.
مسلمانان با وجود جمعیت دو میلیاردی، هنوز پراکندهاند!
پروفسور حمدی گوندوغار در سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای عظیم جهان اسلام گفت: امروز بیش از دو میلیارد مسلمان در جهان زندگی میکنند و بیشتر منابع انرژی، جمعیت جوان و موقعیتهای ژئوپولیتیکی در اختیار کشورهای اسلامی است؛ اما این توان به دلیل فقدان وحدت، بیاثر مانده است. در حالیکه اروپا با وجود تفاوتهای مذهبی و سیاسی، اتحادیه اروپا را تشکیل داده و آمریکا با ۵۰ ایالت از یک مرکز اداره میشود، مسلمانان در اختلافات کوچک گرفتار شدهاند و همین امر باعث تضعیف آنان شده است.
رئیس دانشکده الهیات دانشگاه شهر آدییامان ترکیه، با اشاره به بحران غزه تأکید کرد: اگر کشورهای اسلامی در کنار هم قرار میگرفتند، اسرائیل هرگز جرئت نمیکرد چنین فاجعهای را رقم بزند. امروز بیش از ۶۰ هزار انسان بیگناه در غزه به شهادت رسیدهاند و این تنها نتیجه تفرقه در جهان اسلام است. مسئله فلسطین فقط مسئله فلسطینیها نیست، بلکه آزمونی برای همه مسلمانان است.
بازگشت به قرآن و سنت، کلید اتحاد است
در ادامه، دکتر سلیم گول وردی ضرورت بازنگری در نگاه امت اسلامی به گذشته را یادآور شد و گفت: برای وحدت، به یک مبنای محکم نیاز داریم و این مبنا چیزی جز قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر اکرم(ص) نیست. متأسفانه ما اختلافات تاریخی و سیاسی گذشته را بارها و بارها زنده کرده و آن را به مسئله اعتقادی تبدیل کردهایم. این رفتار، جز عقبماندگی و فرسایش امت ثمری ندارد.
عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه استانبول افزود: نژادپرستی و قومگرایی نیز مانع بزرگی بر سر راه وحدت است. ترک، عرب، کُرد یا فارس بودن یک امتیاز نیست، بلکه خواست الهی است. این تفاوتها باید بهعنوان سرمایه و تنوع فرهنگی دیده شود، نه ابزاری برای دشمنی. امروز بیش از هر زمان دیگری باید خود را فقط با هویت اسلامی بشناسیم.
این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه ایجاد ارتباطات مستقیم میان ملتهای مسلمان میتواند سوءتفاهمها را کاهش دهد اضافه کرد: در اروپا مردم بدون گذر از مرزها سفر میکنند. چرا ما مسلمانان چنین تسهیلاتی برای رفتوآمد آزاد نداریم؟ نزدیکی ملتها باعث شناخت بهتر و از بین رفتن نگاههای نادرست خواهد شد.
وحدت با عمل محقق میشود، نه با شعار
سومین سخنران نشست، پروفسور رحمت یلدیز نیز بر ضرورت اقدام عملی در مسیر وحدت تأکید کرد و گفت: وحدت فقط با سخنرانی و بیانیه به دست نمیآید. نهادهایی مانند سازمان همکاری اسلامی باید کارآمدتر شوند، تصمیمات الزامآور بگیرند و در برابر دشمنان امت قدرت اعمال فشار داشته باشند. همچنین، کشورهای اسلامی باید در زمینه اقتصاد، تجارت، امنیت و رسانه همکاریهای واقعی ایجاد کنند. اگر اروپا توانسته است چنین اتحادی بسازد، چرا ما نتوانیم؟
وی با انتقاد از موضع منفعلانه کشورهای اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تصریح کرد: اگر کشورهای اسلامی روابط خود را با اسرائیل قطع کرده و تحریمهای اقتصادی جدی اعمال میکردند، امروز شاهد این حجم از کشتار در غزه نبودیم. تنها یک اتحاد واقعی میتواند ماشین جنگی صهیونیسم را متوقف کند.
اساتید دانشگاههای ترکیه در پایان این نشست، ضمن تقدیر از خبرگزاری ابنا از برگزاری این نشست و نشستهای مشابه، بر نقش برجسته رسانهها در بیان حقایق و تقویت همگرایی نخبگان جهان اسلام تاکید کردند.
این اساتید با بیان اینکه رسانه باید زبان امت باشد، افزودند: رسانههای آگاه میتوانند سوءتفاهمها را از بین ببرند و پل ارتباطی میان ملتها باشند. تقویت رسانههای اسلامی همانقدر اهمیت دارد که اتحاد سیاسی و اقتصادی کشورهای مسلمان.
...........................
پایان پیام
نظر شما