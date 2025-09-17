اینترنت فیبر نوری در ۱۱ استان افغانستان قطع شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با اضافه شدن استان‌های «قندوز» و «تخار» در شمال افغانستان به منع استفاده از اینترنت فیبر نوری، تعداد استان‌هایی که این ممنوعیت را دریافت کردند به ۱۱ استان رسید.

این ممنوعیت‌ها که از روز دوشنبه (۲۴ شهریور) در استان بلخ افغانستان آغاز شد، به دستور رهبر طالبان و به دلیل «جلوگیری از منکرات» انجام شده است.

به گفته منابع محلی تاکنون خدمات اینترنت فیبر نوری و وای‌فای در استان‌های بلخ، قندهار، هلمند، هرات، ارزگان، نیمروز، ننگرهار، بدخشان، بغلان، کندز و تخار به طور کامل قطع شده است.

قطعی اینترنت فیبر نوری مشکلات زیادی را در ادارات و مراکز دولتی و خصوصی که از این خدمات استفاده می‌کردند به همراه داشته است.

برخی دلیل قطع شدن اینترنت وای‌فای در افغانستان را که توسط شرکت‌های خصوصی ارائه می‌شود، عدم اعمال فیلتر و مسدودی بر روی سایت‌های غیراخلاقی عنوان کرده‌اند.

گفته می‌شود شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت با فیبر نوری به دلیل هزینه‌های بالای فیلترینگ، از اعمال آن امتناع کردند که این امر به ممنوعیت استفاده از این خدمات توسط حکومت منجر شده است.

این اقدام طالبان انتقادات بسیاری را به همراه داشته است و منتقدان می‌گویند حکومت به جای قطع اینترنت و ایجاد اختلال در کارهای مردم، باید روش دیگری را برای «جلوگیری از منکرات» به کار گیرد.

