دستور عجیب طالبان: اینترنت بلخ برای جلوگیری از «منکرات» قطع شد!

استفاده از اینترنت فیبر نوری در ولایت بلخ به دستور رئیس طالبان ممنوع شده است؛ این اقدام موجب قطع گسترده اینترنت و اختلال در خدمات بانکی، دولتی و تجاری شده است.

مقام‌های طالبان در ولایت بلخ تأیید کرده‌اند که استفاده از اینترنت فیبر نوری در این ولایت به دستور رئیس طالبان ممنوع شده است.

حاجی زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، گفت که این اقدام برای «جلوگیری از منکرات» صورت گرفته است. وی افزود که برای جلوگیری از منکرات، از فیبر نوری استفاده نخواهد شد و تأکید کرد که در حال جست‌وجو برای یافتن جایگزینی برای آن هستند.

این قطعی دسترسی، موجب اختلال در خدمات دولتی آنلاین، فعالیت بانک‌ها، آموزش از راه دور و عملکرد معمول کسب‌وکارها شده است.

منابع در ولایت بلخ نیز قطع اینترنت خانگی و دفتری را گزارش داده‌اند و تأیید کرده‌اند که اینترنت در شهر مزارشریف در حال حاضر تنها از طریق آنتن‌های موبایل قابل دسترسی است.

بر اساس این گزارش، دسترسی به اینترنت در ادارات دولتی بلخ نیز از هفته گذشته قطع شده و برخی اداره‌ها از جمله اداره پاسپورت و گمرک با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

منابع گزارش دادند شش وزیر کابینه طالبان برای بررسی پیامدهای قطع اینترنت «افغان‌تیلی‌کام» به قندهار می‌روند.

اینترنت فیبر نوری از دوشنبه ۲۴ شهریور در بلخ قطع شده و احتمال گسترش آن به ولایات دیگر وجود دارد.

در حال حاضر از طریق فیبر نوری به پهنای باند وسیع اینترنت در پنج کشور همسایه متصل است.

