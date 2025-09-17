حمایت مالی اسپانیا و نروژ از فلسطین در پی توقیف درآمدها توسط اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «خوزه مانوئل آلبارز» وزیر امور خارجه اسپانیا گفت که کشورش با نروژ همکاری خواهد کرد تا از بابت توقیف درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی، به این نهاد فلسطینی کمک مالی کرده و ضرر آن را جبران کند.
روزنامه الشرقالاوسط نوشت آلبارز در سفر به مصر گفت که «اسرائیل تلاش میکند ایده و امکان کشور فلسطینی را با بمبها در یک نسلکشی تمامعیار در غزه از بین ببرد.»
نروژ در فوریه ۲۰۲۴ اعلام کرد که وجوه مالیاتی را که چند ماه به دلیل اختلاف با رژیم صهیونیستی مسدود شده بود را به تشکیلات خودگردان فلسطین انتقال خواهد داد.
رژیم صهیونیستی به نیابت از تشکیلات خودگردان فلسطین که اداره بخشهایی از کرانه باختری اشغالی را بر عهده دارد، همچنین در پرداخت هزینههای خدمات عمومی در غزه کمک میکند، مالیات و عوارض گمرکی جمعآوری میکند.
پس از عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ علیه اراضی اشغالی از سوی جنبش حماس که منجر به درگرفتن جنگ غزه شد، رژیم صهیونیستی به صورت دورهای از انتقال این وجوه به تشکیلات خودگردان خودداری کرده است. «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی مدعی است که این پولها برای حمایت از «تروریسم» خرج میشود.
عملیات «ارابههای گدعون ۲» برای اشغال کامل شهر غزه در حال انجام شدن است. رژیم صهیونیستی در حالی که تحمیل گرسنگی در این شهر به دلیل محاصره انسانی کامل، از سوی نهادهای بینالمللی تایید شده و شمار زیادی از شهروندان فلسطینی جان خود را به دلیل سو تغذیه از دست دادهاند، به ویران کردن کامل غزه ادامه میدهد. شمار شهدای جنگ غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفته است که بیشترشان زنان و کودکان هستند.
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس و لوکزامبورگ گفتهاند قصد دارند در واکنش به تداوم جنگ غزه و رویگردانی رژیم صهیونیستی در بهبود وضعیت انسانی در غزه، کشور فلسطین را در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت بشناسند.
اسپانیا، ایرلند و نروژ از جمله کشورهای اروپایی هستند که تاکنون کشور فلسطین را به رسمیت شناختهاند.
اسپانیا در واکنش به نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه محدودیتهایی را علیه ارسال سوخت و تسلیحات از طریق بنادر و حریم هوایی این کشور به اراضی اشغالی اعمال کرده است.
