ایران:هرگونه تلاش برای تحمیل تجزیه سوریه، غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیرسعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت با موضوع «اوضاع در خاورمیانه: (سوریه)» در سخنانی در خصوص وضعیت در سوریه، به نکات زیر اشاره کرد:

« نخست، درباره وضعیت انسانی: وضعیت انسانی در سوریه وخیم است و همچنان در حال وخیم‌تر شدن می‌باشد. کمبودهای شدید منابع مالی، عملیات امدادرسانی حیاتی را تهدید کرده و میلیون‌ها سوری را در معرض آسیب قرار داده است. ما از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، آژانس‌های وابسته به سازمان ملل و شرکای بشردوستانه برای رساندن کمک‌ها در شرایط بسیار دشوار تقدیر می‌کنیم. دسترسی بشردوستانه کامل، ایمن، سریع و بدون مانع به تمامی جوامع آسیب‌دیده، مطابق با اصول انسانیت، بی‌طرفی، بی‌غرضی و استقلال، امری ضروری است.

فراتر از نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه، سوریه همچنان با چالش‌های اقتصادی عمیق و بحران فزاینده غذایی مواجه است. تورم، زیرساخت‌های ویران‌شده، زنجیره‌های تأمین مختل‌شده، کمبود انرژی و خشکسالی‌های مکرر، بقاء میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.این مشکلات، نتیجه مستقیم سال‌ها اعمال اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه سوریه هستند؛ اقداماتی کهغیرقانونی، فاقد مشروعیت، و نقض آشکار منشور مللمتحد می‌باشند. این اقدامات غیرقانونی، روند بهبود اوضاع را به‌شدت مختل می‌سازند، بازسازی را با مانع مواجه می‌کنند و رنج مردم سوریه را تشدید می‌نمایند. این اقدامات باید به‌طور کامل، بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی، لغو گردند تا سوریه بتواند اقتصاد خود را بازسازی کند، معیشت مردم را احیا نماید و بازگشت ایمن و همراه با کرامت پناهندگان و آوارگان داخلی را ممکن سازد. تحریم‌ها هرگز نباید به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی یا دخالت در امور داخلی سوریه مورد استفاده قرار گیرند.

ثانیاً، در خصوص وضعیت امنیتی: ترتیبات آتش‌بس همچنان شکننده باقی مانده‌اند و ناامنی در السویداء و سایر مناطق ادامه دارد. گروه‌های تروریستی همچون داعش، القاعده و جنگجویان تروریست خارجی وابسته به آن‌ها، همچنان به بی‌ثبات‌سازی سوریه و منطقه وسیع‌تر ادامه می‌دهند و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌طور جدی تضعیف می‌کنند.

شورای امنیت نباید اقدامات بی‌ثبات‌ساز و تهاجمی رژیم اسرائیل در سوریه را نادیده بگیرد. ایران تأکید می‌کند که اشغالگری خارجی باید به‌طور کامل پایان یابد. اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل، از جمله حملات مکرر هوایی به خاک سوریه، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به‌شمار می‌روند. شورای امنیت نباید در قبال این تخلفات سکوت اختیار کند.

ثالثاً، درباره روند سیاسی: صلح و ثبات پایدار در سوریه تنها از طریق یک فرایند سیاسی جامع، به‌رهبری و مالکیت کامل سوری‌ها، و عاری از هرگونه مداخله یا اجبار خارجی، قابل تحقق است. این فرایند باید به‌صورت واقعی و مؤثر، همه جوامع و اقشار را در بر گیرد. حذف یا نادیده‌گرفتن گروه‌های کلیدی صرفاً موجب تعمیق شکاف‌ها، تضعیف مشروعیت، و افزایش خطر بی‌ثباتی در وضعیت به‌شدت شکننده کنونی خواهد شد. چنین روندی باید از حقوق و آرمان‌های مشروع تمامی مردم سوریه حمایت کند و در عین حال، حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و نهادهای ملی سوریه را حفظ نماید. در این چارچوب، ما از تعاملات دیپلماتیک اخیر فرستاده ویژه سازمان ملل با مقامات سوری در دمشق در خصوص گذار سیاسی فراگیر حمایت می‌کنیم.

رابعاً، در خصوص موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران: بار دیگر تأکید می‌کنیم که حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه باید به‌طور کامل محترم شمرده شود. هرگونه تلاش برای تحمیل دستورکارهای خارجی یا تجزیه این کشور، غیرقابل قبول است. ما نسبت به دستورکارها یا مطالباتی که به فدرالیسم یا خودمختاری منتهی شود، ابراز نگرانی می‌کنیم. در صورت سوءمدیریت، چنین مطالباتی می‌توانند منجر به تجزیه و بروز مجدد درگیری‌ها شوند؛ اما اگر با مسئولیت‌پذیری، در چارچوب گفت‌وگوی ملی فراگیر تحت نظارت سازمان ملل متحد پیگیری شوند، می‌توانند به آشتی ملی و ثبات کمک نمایند.

جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مردم سوریه و تلاش‌های آنان برای بازگرداندن صلح، ثبات، بازسازی و آشتی ملی، در هماهنگی کامل با اراده خودِ ملت سوریه، ادامه خواهد داد.»

..............................

پایان پیام/