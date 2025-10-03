تایید صلاحیت 7768 نامزد برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان عراق

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد فهرست نامزدهای انتخاباتی نهایی شده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این کمیساریا در بیانیهای اعلام کرد شورای کمیساریا لیست نامزدهایی که حق مشارکت در انتخابات مجلس نمایندگان عراق در سال جاری را دارند، نهایی کرده است.
در این بیانیه آمده است شورای کمیساریا همچنین تصمیم گرفت در سوم ماه جاری کمپینهای تبلیغاتی نامزدهای تایید شده آغاز شود.
بنا بر اعلام این کمیساریا این کارزار در 8 ماه نوامبر به پایان خواهد رسید.
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق تعداد نامزدهایی که تایید صلاحیت شدند را 7 هزار و 768 نفر اعلام کرد.
قرار است این انتخابات در ۱۱ نوامبر سال جاری برگزار شود.
