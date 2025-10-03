تایید صلاحیت 7768 نامزد برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان عراق

کد خبر: 1734432

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از تایید فهرست نامزدهای انتخاباتی خبر داد و تعداد نامزدهایی را که تایید صلاحیت شدند 7 هزار و 768 نفر اعلام کرد.