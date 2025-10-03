  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

تایید صلاحیت 7768 نامزد برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان عراق

۱۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۵
کد خبر: 1734432
تایید صلاحیت 7768 نامزد برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان عراق

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از تایید فهرست نامزدهای انتخاباتی خبر داد و تعداد نامزدهایی را که تایید صلاحیت شدند 7 هزار و 768 نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد فهرست نامزدهای انتخاباتی نهایی شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این کمیساریا در بیانیه‌ای اعلام کرد شورای کمیساریا لیست نامزدهایی که حق مشارکت در انتخابات مجلس نمایندگان عراق در سال جاری را دارند، نهایی کرده است.

در این بیانیه آمده است شورای کمیساریا همچنین تصمیم گرفت در سوم ماه جاری کمپین‌های تبلیغاتی نامزدهای تایید شده آغاز شود.

بنا بر اعلام این کمیساریا این کارزار در 8 ماه نوامبر به پایان خواهد رسید.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق تعداد نامزدهایی که تایید صلاحیت شدند را 7 هزار و 768 نفر اعلام کرد.

قرار است این انتخابات در ۱۱ نوامبر سال جاری برگزار شود.

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha