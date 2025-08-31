به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل روز یک‌شنبه اعلام کرد که حمله‌ای هوایی به پایگاه‌های زیرزمینی حزب‌الله در نزدیکی قلعه الشقیف در جنوب لبنان پس از رصد فعالیت نظامی در آن منطقه، انجام داده است.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است: لحظاتی پیش زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله شامل تأسیسات زیرزمینی را که فعالیت نظامی در آن‌ها مشاهده شده بود، در منطقه قلعه الشقیف در جنوب لبنان هدف قرار دادیم.

همچنین ارتش اسرائیل اعلام کرد که در شهرک عیتا الشعب در جنوب لبنان، اقدام به پخش اعلامیه‌های تحریک‌آمیز کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، یک پهپاد اسرائیلی پس از نیمه‌شب گذشته حمله‌ای هوایی به منزلی در شهرک عیتا الشعب در منطقه بنت جبیل انجام داد که خوشبختانه هیچ تلفاتی در پی نداشت.

همچنین گزارش شده که یک موشک در مسیر درب القمر در منطقه میفدون سقوط کرده اما منفجر نشده است. نهادهای مسئول در حال بررسی وضعیت و اتخاذ اقدامات لازم هستند.

با وجود توافق آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان که از ۲۷ نوامبر گذشته اجرایی شده، اسرائیل همچنان به حملات هوایی در جنوب و شرق لبنان و همچنین حومه جنوبی بیروت ادامه می‌دهد. نیروهای اسرائیلی نیز همچنان در پنج نقطه از جنوب لبنان حضور دارند.

