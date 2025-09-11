به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که با یک بسته کمک امنیتی به ارزش حدود ۱۴.۲ میلیون دلار برای ارتش لبنان برای برچیدن انبارهای سلاح حزبالله، موافقت کرده است.»
پنتاگون در بیانیه خود توضیح داد که این بسته، تواناییهایی در اختیار ارتش لبنان قرار خواهد داد تا بتواند گشتزنی کند، مهمات عملنکرده (UXO) را شناسایی و بهطور ایمن نابود سازد و همچنین مخفیگاههای سلاح حزبالله را تفکیک کند. این اقدام در راستای حمایت از توقف درگیریهاست که در نوامبر ۲۰۲۴ میان لبنان و اسرائیل اعلام شد.
در همین حال، شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله، روز گذشته تأکید کرد که آمریکاییها میخواهند خلع سلاح حزبالله یا بهصورت مسالمتآمیز از طریق دولت لبنان و تسلیم شدن، یا بهصورت نظامی توسط دولت لبنان یا با مداخله مستقیم خودشان انجام شود. این نشان میدهد که هدف واحد آنها سلب قدرت و توانایی لبنان است تا این کشور لقمهای آماده برای پروژه اسرائیل بزرگ شود.
دبیرکل حزبالله لبنان تصریح کرد که واشنگتن بهطور کامل با اسرائیل همدست است. آمریکا میخواهد بر لبنان مسلط شود و اسرائیل را به خواستههایش برساند. تعجب نکنید اگر ببینید آمریکا آماده است لبنان را کاملاً به اسرائیل واگذار کند. آمریکا حتی از ضمانتی که برای عقبنشینی اسرائیل داده بود، صرفنظر کرده تا در طمع سیطره بر لبنان پیش برود.
