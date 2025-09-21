اسرائیل از رهگیری دو موشک از غزه و زخمی شدن ۱۰ نظامی خبر داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» موفق به رهگیری دو موشک شده که از نوار غزه به سمت شهر اسدود در جنوب اسرائیل شلیک شده بودند.
به گفته شبکه ۱۲ اسرائیل، پیش از رهگیری این موشکها، آژیرهای هشدار در مناطق اسدود و عسقلان به صدا درآمده بود.
در تحولی دیگر، ۱۰ سرباز اسرائیلی روز یکشنبه در پی واژگونی یک خودروی نظامی از نوع «هامر» در شمال نوار غزه زخمی شدند.
به گزارش وبسایت عبریزبان «والا»، این حادثه حدود ساعت ۵:۱۵ صبح به وقت محلی رخ داده و جزئیاتی درباره علت واژگونی خودرو منتشر نشده است.
بر اساس این گزارش، دو نفر از مجروحان با بالگرد به بیمارستان هداسا در شهر قدس منتقل شدهاند و هشت نفر دیگر با آمبولانس به مراکز درمانی انتقال یافتهاند. شبکه هفت اسرائیل نیز اعلام کرده که این سربازان از تیپ «کفیر» بودهاند و در نزدیکی شهر غزه دچار حادثه شدهاند.
همچنین روز گذشته، رادیو ارتش اسرائیل از زخمی شدن یک سرباز دیگر از تیپ «۴۰۱» در اثر تیراندازی تکتیرانداز در محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه خبر داده بود.
منابع اسرائیلی گزارش دادهاند که دو بالگرد ارتش در حال اجرای عملیات تخلیه از نوار غزه مشاهده شدهاند و این بالگردها به سمت بیمارستانهایی در تلآویو حرکت کردهاند.
