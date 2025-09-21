مصر: حضور ارتش در سینا در راستای تأمین نیازهای امنیت ملی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش حضور نظامی مصر در شبه‌جزیره سینا، اداره اطلاع‌رسانی دولت مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که استقرار ارتش این کشور در سینا یا سایر مناطق، بر اساس ارزیابی‌های فرماندهی عالی و در راستای تأمین نیازهای امنیت ملی صورت می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است که حضور ارتش مصر مبتنی بر اصول ثابت کشور و نیروهای مسلح براساس توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی است. همچنین تأکید شده که نیروهای مستقر در سینا با هدف تأمین امنیت مرزها در برابر تهدیداتی چون تروریسم و قاچاق فعالیت می‌کنند و این اقدامات در هماهنگی با طرف‌های معاهده صلح انجام می‌شود.

مصر همچنین مخالفت خود را با گسترش عملیات نظامی در غزه و تلاش برای کوچاندن فلسطینی‌ها از سرزمین‌شان اعلام کرده و بر حمایت از حق ملت فلسطین برای تشکیل کشور مستقل تأکید کرده است.

این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که وب‌سایت آمریکایی «اکسیوس» به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از دولت دونالد ترامپ خواسته تا مصر را برای کاهش حضور نظامی اخیرش در سینا تحت فشار قرار دهد.

پیش‌تر نیز وب‌سایت «میدل‌ایست‌آی» به نقل از یک مقام ارشد نظامی مصر گزارش داده بود که قاهره در واکنش به نگرانی‌ها از احتمال تلاش اسرائیل برای کوچاندن فلسطینی‌ها به شمال سینا، نیروهای بیشتری را در امتداد مرز با غزه مستقر کرده است.

همچنین رسانه‌های اسرائیلی به نقل از سخنگوی ارتش این رژیم اعلام کرده‌اند که هرگونه ورود نیرو یا تجهیزات نظامی مصر به سینا باید مطابق با ضمیمه نظامی توافق‌نامه صلح ۱۹۷۹ و با هماهنگی کامل با ارتش و مقامات سیاسی اسرائیل انجام شود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های متعدد از اعزام گسترده نیروهای نظامی مصر به شمال سینا حکایت دارند. طبق منابع رسانه‌ای، مصر حدود ۸۸ گردان نظامی شامل ۴۲ هزار سرباز، بیش از ۱۵۰۰ تانک و خودروی زرهی را به منطقه اعزام کرده و همچنین اقدام به توسعه پایگاه‌های نظامی، باندهای فرود و سامانه‌های دفاع هوایی در نزدیکی مرز غزه کرده است.

..................................

پایان پیام/ 167