امام جمعه بغداد: مشارکت گسترده در انتخابات آتی یک وظیفه ملی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین الموسوی، امام جمعه بغداد، بر اهمیت حضور در انتخابات تاکید کرد و مشارکت گسترده را وظیفه‌ای ملی خواند و هشدار داد که تحریم انتخابات «فرصتی دوباره برای نفوذ فاسدان» فراهم می‌آورد.

وی افزود: معیار انتخاب باید شایستگی‌ها و برنامه‌های واقعی نامزدها باشد، نه شعارهای فریبنده‌ای همچون «خدمات» که در اصل، وظایف بدیهی هر دولت به شمار می‌رود و نه یک پروژه سیاسی.

الموسوی در ادامه از «وابستگی تصمیم‌گیری سیاسی عراق به بیگانگان» انتقاد کرد و گفت:پروژه اصلی ما، استقلال و حاکمیت است و هیچ حکومتی تا زمانی که زیر بار دیکته‌های خارجی ـ چه از سوی آمریکا و چه دیگران ـ برود، قدرتمند نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تحولات اخیر در قطر را درسی روشن برای حکومت‌های عربی خلیج فارس دانست که به حمایت آمریکا دل خوش کرده‌اند.

الموسوی تصریح کرد: راه‌حل واقعی در اتحاد دولت‌ها، ملت‌ها و نیروهای منطقه است، نه در تکیه بر بیگانه‌ای که در لحظات بحرانی هیچ‌گاه ضامن امنیت و استقلال نبوده است.

وی با انتقاد از نشست بسیار ضعیف اخیر کشورهای عربی و اسلامی در دوحه، آن را همچون «جوهر روی کاغذ» توصیف و تاکید کرد: تا زمانی که این مصوبات به اقدام عملی نینجامد، ارزش واقعی نخواهد داشت.

این استاد حوزه علمیه نجف اشرف با محکوم کردن ادامه روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، در مقابل، از موضع شفاف اسپانیا علیه اشغالگری تقدیر کرد و گفت: در حالی‌که برخی کشورهای اروپایی صریح‌تر عمل کرده‌اند، جهان عرب همچنان در تردید به‌سر می‌برد و این تردید تنها رنج ملت فلسطین را طولانی‌تر می‌کند.

الموسوی در بخش دیگری از سخنان خود، با محکوم کردن محاصره و بمباران بی‌وقفه نوار غزه در ادامه جنگ نسل کشی که رژیم صهیونیستی به راه انداخته است، اظهار داشت: آنچه امروز رخ می‌دهد، جنایاتی بزرگ است؛ غیرنظامیان بی‌گناه هر روز بی‌دلیل به خاک و خون کشیده می‌شوند و بیش از دو میلیون انسان میان مرگ از گرسنگی یا مرگ زیر آوار بمباران رها شده‌اند.

وی همچنین موضع آمریکا در متهم کردن مقاومت به عنوان علت اصلی رنج غیرنظامیان، را توجیه جنایات وحشیانه اشغالگران دانست.

الموسوی با انتقاد از برخی دولت‌های عربی به دلیل سکوت و بی‌عملی در برابر کشتار فلسطینیان تصریح کرد: شرم‌آور است که برخی کشورهای اسلامی حتی از مواضع صریح برخی کشورهای اروپایی نیز عقب‌تر مانده‌اند. امروز نیازمند اقدام واقعی و مشترک اسلامی ـ عربی هستیم، نه بیانیه‌های بی‌اثر.

وی خاطر شان کرد: فلسطین و ضرورت احیای حاکمیت ملی عراق باید همچنان در صدر اولویت‌های امت باقی بمانند. تداوم تفرقه و وابستگی، منطقه را همواره در گرو اراده بیگانگان نگاه خواهد داشت.

