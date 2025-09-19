کشته شدن مسئول عملیات خارجی داعش در خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا(سنتکام) امروز جمعه اعلام کرد که در یک حمله هوایی در سوریه، «عمر عبدالقادر» عنصر برجسته گروه داعش کشته شده است.

سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، او را یکی از مسئولان مهم داعش توصیف کرد که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به آمریکا بوده است.

به گفته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، کشته شدن عمر عبدالقادر توانایی این گروه برای اجرای عملیات تروریستی علیه آمریکا و متحدانش را مختل خواهد کرد. سنتکام اما جزئیات بیشتری از مکان دقیق حمله یا نحوه اجرای آن ارائه نکرد.

عملیات مشترک

هم‌زمان، خبرگزاری عراق به نقل از سازمان مبارزه با تروریسم اعلام کرد که کشته شدن عمر عبدالقادر در یک عملیات ویژه و پس از ماه‌ها رصد اطلاعاتی صورت گرفت. این عملیات بامداد جمعه در داخل خاک سوریه و با هماهنگی نیروهای ائتلاف بین‌المللی انجام شد.

طبق این گزارش، عبدالقادر که با کنیه «عبدالرحمن الحلبی» شناخته می‌شد، مسئول عملیات و امنیت خارجی داعش بوده و وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های موسوم به «ولایات دوردست» را بر عهده داشته است.

به گفته دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، او در انفجار سفارت ایران در لبنان در سال ۲۰۱۳ دست داشته و همچنین در تلاش برای انجام حملات تروریستی در اروپا و آمریکا، نقش ایفا کرده بود.

