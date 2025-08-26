به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از اعلام جنبش انصارالله یمن مبنی بر در اختیار داشتن موشک خوشه‌ای چندسر، فضای اسرائیل دچار وحشت شد. این موشک‌ها که قابلیت هدف‌گیری چند نقطه را دارند، ممکن است برای حمله به قلب تل‌آویو مورد استفاده قرار گیرند.

جمعه گذشته، نیروهای انصارالله با شلیک یک موشک خوشه‌ای به مرکز اسرائیل، پرسش‌های زیادی درباره توانایی این سلاح و تأثیرات احتمالی آن بر شهرهای هدف ایجاد کردند. طبق گزارش رادیو ارتش اسرائیل، تحقیقات نظامی تأیید کرده‌اند که موشک شلیک‌شده از یمن دارای کلاهک خوشه‌ای بوده است. ارتش اسرائیل پیش‌تر اعلام کرده بود که تلاش‌های متعددی برای رهگیری این موشک انجام شده، اما موشک پیش از رسیدن به هدف در هوا شکسته شده است.

موشک‌های خوشه‌ای و چندمرحله‌ای

روزنامه یدیعوت آحرونوت گزارش داد که نیروی هوایی اسرائیل تحقیقاتی را درباره دلایل شکست در رهگیری این موشک آغاز کرده است. بخشی از موشک در حیاط یکی از خانه‌ها در مرکز اسرائیل منفجر شده است. منابع اطلاعاتی اسرائیلی مانند «اینتل تایمز» نیز تأیید کرده‌اند که موشک مذکور دارای کلاهک چندمرحله‌ای و خوشه‌ای بوده است.

برخی ناظران معتقدند حملات هوایی اسرائیل به کاخ ریاست‌جمهوری، شرکت نفت و نیروگاه «حَزیز» در صنعا، واکنشی مستقیم به حمله موشکی انصارالله بوده است. طبق گزارش سایت «والا»، دشواری هدف‌گیری نیروهای انصارالله به دلیل کمبود اطلاعات اطلاعاتی و قرار داشتن مراکز آن‌ها در زیر زمین است.

موشک‌های فلق و طوفان

یک کارشناس نظامی یمنی اعلام کرد که جنبش انصارالله پیش‌تر از در اختیار داشتن موشک‌های پیشرفته با کلاهک‌های چندگانه و موشک‌های فراصوت خبر داده بود. او اشاره کرد که موشک‌های «فلق» و «طوفان» هنوز استفاده نشده‌اند، اگرچه در مراسم‌های نظامی در یمن به نمایش درآمده‌اند.

سرتیپ «مجیب شمسان» در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت قطر گفت: صنعا هنوز برگ‌های برنده زیادی دارد. موشک فلق با کلاهک‌های چندگانه و توانایی‌های بسیار پیشرفته، برگ برنده نیروهای مسلح یمن است.

او افزود که موشک «طوفان» که در سپتامبر ۲۰۲۳ در یک رژه نظامی رونمایی شد، بخشی از زرادخانه استراتژیک نیروهای مسلح است.

شمسان همچنین از توسعه موشک‌های فراصوت «فلسطین ۲» با سرعتی تا ۱۶ برابر سرعت صوت خبر داد که هدف آن‌ها عبور از سامانه‌های دفاعی اسرائیل و افزایش قدرت تخریبی کلاهک‌هاست.

وی توضیح داد که این موشک‌ها دارای کلاهک‌های خوشه‌ای و گلوله‌های هجومی هستند که رهگیری آن‌ها را بسیار دشوار می‌سازد. هر موشک به‌نوعی به سکوی پرتاب چندگانه تبدیل می‌شود و توان اسرائیل برای مقابله با آن‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد.

شمسان درباره ادعای اسرائیل مبنی بر رهگیری موشک گفت: در واقع، موشک فراصوت به دلیل سرعت بالا و توانایی تغییر مسیر در مراحل پایانی قابل رهگیری نیست. آنچه اسرائیل اعلام کرده، بیشتر جنبه تبلیغاتی برای آرام‌سازی افکار عمومی و نهادهای اقتصادی دارد.

او افزود که سامانه‌های دفاعی مانند «تاد» آمریکایی و «حیتس ۳» اسرائیلی با وجود رادارهای پیشرفته، نتوانسته‌اند مانع رسیدن موشک‌ها به اهدافشان شوند.

پیامدهای حملات اخیر

شمسان تأکید کرد که حملات اخیر یمن، از جمله حملات ۱۴ و ۱۷ آگوست، موجب توقف حرکت قطارها در اسرائیل و تخریب بیش از ۳۰۰ متر از شبکه برق شده‌اند؛ موضوعی که موفقیت عملیاتی این حملات را نشان می‌دهد و ادعاهای اسرائیل درباره رهگیری را زیر سؤال می‌برد.

در همین حال، دکتر «علی الذهب» کارشناس امنیتی و استراتژیک، معتقد است که تبادل حملات میان انصارالله و اسرائیل ادامه خواهد داشت، اما تاکنون تل‌آویو ضربه‌ای تعیین‌کننده دریافت نکرده که موازنه قدرت را به‌طور مستقیم تغییر دهد.

او در گفت‌وگو با پایگاه الجزیره نت افزود که حملات اسرائیل به صنعا تأثیر قابل‌توجهی بر توان عملیاتی انصارالله نداشته و این تقابل بیشتر جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی دارد تا این‌که جنبه نظامی مستقیم داشته باشد.

وی تأکید کرد که نیروهای مسلح یمن تمرکز خود را بر زیرساخت‌های نظامی اسرائیل، از جمله فرودگاه بن‌گوریون، قرار داده‌اند و هدف اصلی آن‌ها تأسیسات نظامی و نه اهداف انسانی است.

الذهب در پایان خاطرنشان کرد که جنبش انصارالله به‌عنوان بازیگری غیردولتی، مشمول محدودیت‌های بین‌المللی نیستند و همین امر به آن‌ها اجازه می‌دهد از تمامی سلاح‌های متعارف موجود استفاده کنند، بدون آن‌که به سلاح‌های کشتار جمعی متوسل شوند

