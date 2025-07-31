ابراز نگرانی ایران نسبت به تشدید بحران داخلی سودان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی از تحولات سودان، اعلام تشکیل حکومت موازی در سودان را مغایر با اصل حاکمیت ملی و یکپارچگی این کشور دانست و نسبت به آثار و تبعات مخرب این امر بر ثبات و امنیت سودان هشدار داد.

اسماعیل بقائی با تاکید بر لزوم احترام به تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی سودان، ادامه مداخله‌های خارجی در امور این کشور را بسیار مضر خواند و تصریح کرد: راه‌حل بحران سودان توقف درگیری‌ها و شروع گفتگوهای سودانی - سودانی بدون دخالت خارجی است.

