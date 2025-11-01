واکنش سید عباس عراقچی به کشتار غیرنظامیان در سودان: تروریسم در هر شکل و هرجا محکوم است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پی وقوع کشتار فاجعهبار غیرنظامیان در شهر فاشر سودان، با ابراز اندوه و نگرانی عمیق از این حادثه، بر همبستگی کامل ایران با دولت و ملت سودان تأکید کرد.
عراقچی در تماس تلفنی با محیالدین سالم، وزیر امور خارجه سودان، ضمن ابراز تسلیت به خانواده قربانیان و اعلام همدردی با مردم این کشور، گفت: «مراتب اندوه و نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران را نسبت به کشتار فاجعهبار غیرنظامیان بیگناه در شهر فاشر ابراز کردم و بر همبستگی ایران با دولت و ملت سودان تأکید کردم.»
انتقاد از استانداردهای دوگانه غرب در مبارزه با تروریسم
وزیر امور خارجه ایران در این گفتوگو، با اشاره به سیاستهای متناقض کشورهای غربی در قبال پدیده تروریسم، اظهار داشت: «برخی، تروریستها را به دو دسته "خوب" و "بد" تقسیم میکنند و از آنهایی حمایت میکنند که به قول خودشان برای تحقق منافعشان "کارهای کثیف" انجام میدهند.»
او افزود: «چنین استانداردهای دوگانه تأسفباری که مدتها است از سوی دولتهای غربی دنبال میشود، نباید در سال ۲۰۲۵ جایی داشته باشد.»
محکومیت خشونت و تروریسم، به هر شکل و در هر نقطه از جهان،
عراقچی در ادامه بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با هرگونه خشونت و ترور تأکید کرد و گفت: «تروریسم و خشونت علیه افراد بیگناه، به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود.»
وی خاطرنشان کرد که جامعه جهانی باید بدون تبعیض، با پدیده تروریسم و افراطگرایی مقابله کند و از رویکردهای سیاسی و منفعتطلبانه در این زمینه پرهیز نماید.
