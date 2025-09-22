ادامه گسترش نظامی ترکیه در خاک عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع مطلع روز دوشنبه گزارش دادند که تیم‌های مهندسی ارتش ترکیه، اقدام به نصب برج‌های ارتباطی نظامی در رشته‌کوه‌های قندیل، واقع در مرز عراق کرده‌اند.

به گفته این منابع، عملیات نصب از ساعات اولیه صبح آغاز شده و چندین برج در ارتفاعات بخش شرقی این کوه‌ها، در عمق حدود ۹ کیلومتری خاک عراق احداث شده ‌است. این برج‌ها برای ارتباطات نظامی و تأمین ارتباط میان پایگاه‌ها و نقاط استقرار نیروها در منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

منبع مذکور همچنین افزود که ارتش ترکیه، زیرساخت گسترده‌ای برای ارتباطات سیمی و بی‌سیم در داخل خاک عراق دارد و بیش از ۷۰ موقعیت نظامی در این کشور ایجاد کرده است؛ برخی از این نقاط پایگاه‌های بزرگ هستند که مهم‌ترین آن‌ها در حومه بعشیقه قرار دارد.

وی تأکید کرد که نیروهای ترکیه از وضعیت آرام در برخی مناطق بهره‌برداری کرده و به گسترش حضور خود، به‌ویژه در عرصه ارتباطات از طریق برج‌های بلند، ادامه می‌دهند.

