نوری المالکی: دموکراسی و فرآیند سیاسی بدون انتخابات معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون، روز یکشنبه اعلام کرد که برگزاری انتخابات، مانع نفوذ دیکتاتوری در ساختار قدرت خواهد شد و تأکید کرد که دموکراسی و فرآیند سیاسی بدون انتخابات معنایی ندارد.
وی در سخنانی گفت: «انتخابات یک مسئولیت شرعی، ملی و اخلاقی است و باید با وجدان عمل کرد و بهترینها را برگزید».
المالکی افزود: «از طریق انتخابات، راه ورود دیکتاتوری، نژادپرستی و فرقهگرایی به قدرت و نهادهای دولتی را خواهیم بست».
او با افتخار اعلام کرد: «ما توانستیم علیرغم تروریسم، کشور را دوباره بازسازی کنیم و امنیت را به خیابانها بازگردانیم».
وی با اشاره به گذشته عراق گفت: «عراق امروز، عراق حزب بعث، گورهای دستهجمعی و تروریسم نیست و ما با قدرت بر برگزاری انتخابات در موعد قانونی آن پافشاری خواهیم کرد».
المالکی در پایان هشدار داد: «همه باید خطر بزرگی را که در صورت عدم برگزاری انتخابات در زمان مقرر کشور را تهدید میکند، درک کنند».
