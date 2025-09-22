نوری المالکی: دموکراسی و فرآیند سیاسی بدون انتخابات معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون، روز یک‌شنبه اعلام کرد که برگزاری انتخابات، مانع نفوذ دیکتاتوری در ساختار قدرت خواهد شد و تأکید کرد که دموکراسی و فرآیند سیاسی بدون انتخابات معنایی ندارد.

وی در سخنانی گفت: «انتخابات یک مسئولیت شرعی، ملی و اخلاقی است و باید با وجدان عمل کرد و بهترین‌ها را برگزید».

المالکی افزود: «از طریق انتخابات، راه ورود دیکتاتوری، نژادپرستی و فرقه‌گرایی به قدرت و نهادهای دولتی را خواهیم بست».

او با افتخار اعلام کرد: «ما توانستیم علی‌رغم تروریسم، کشور را دوباره بازسازی کنیم و امنیت را به خیابان‌ها بازگردانیم».

وی با اشاره به گذشته عراق گفت: «عراق امروز، عراق حزب بعث، گورهای دسته‌جمعی و تروریسم نیست و ما با قدرت بر برگزاری انتخابات در موعد قانونی آن پافشاری خواهیم کرد».

المالکی در پایان هشدار داد: «همه باید خطر بزرگی را که در صورت عدم برگزاری انتخابات در زمان مقرر کشور را تهدید می‌کند، درک کنند».

