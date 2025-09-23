انهدام انبارهای داعش در شمال الرمادی از سوی نیروهای الحشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی در استان الانبار عراق روز دوشنبه اعلام کردند که نیروهای الحشد الشعبی در جریان یک عملیات امنیتی در مناطق شمالی شهر رمادی، موفق به انهدام دو انبار ذخیره مشتقات نفتی متعلق به گروه تروریستی داعش شدند.

به گفته این منبع، نیروهای الحشد الشعبی با اجرای عملیات بازرسی و یورش به مناطق مختلفی از صحرای الثرثار در شمال رمادی، توانستند این دو انبار را شناسایی و نابود کنند.

وی افزود: نیروهای عملیاتی همچنین تعدادی از خاکریزهایی را که عناصر داعش در زمان تسلط خود بر بخش‌هایی از استان الانبار ایجاد کرده بودند، تخریب کردند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، این عملیات با اتکا به داده‌های دقیق اطلاعاتی انجام شده و بدون هیچ‌گونه تلفات انسانی یا خسارت مادی در صفوف نیروهای امنیتی به پایان رسید.

هدف از این عملیات، تعقیب و نابودی بقایای هسته‌های فعال داعش در مناطق عمق صحرای غربی الانبار عنوان شده که اخیراً تحرکاتی از سوی آن‌ها مشاهده شده بود.

