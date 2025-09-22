طلبه تراز انقلاب باید علم و عمل را توأمان به جامعه عرضه کند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور، صبح امروز در مراسم آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران که در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد، به ضرورت توجه به فرهنگ اهل‌بیت(ع) و نقش‌آفرینی طلاب در جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شاید امروز یکی از گمشده‌های نسل حاضر، آشنایی کم مردم با فرهنگ پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) است، خطاب به بانوان طلبه گفت: فرصت فراهم شده تا در این مسیر بتوانید بیاموزید و بیاموزانید؛ همانگونه که حضرت رضا(ع) فرمودند: «رَحِمَ اللّهُ عَبْداً اَحْیا أمْرَنا». حرکت شما با حیات و زندگی اهل‌بیت(ع) گره‌خورده است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران خطاب به اساتید حوزه‌های علمیه گفت: محتوای آموزشی را به شیوه‌ای مطلوب عرضه کنید و مردم را بیش از پیش با فرهنگ پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) آشنا نمایید. امروز شرایط و فضای جامعه با ۵۰ سال گذشته بسیار تفاوت دارد و اساتید باید به همان اندازه که در امر تعلیم و تربیت جدی هستند، در تربیت طلاب تراز انقلاب نیز اهتمام داشته باشند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب همواره مسیر را نشان داده‌اند و تأکید کرده‌اند که حوزه باید پیشرو و سرآمد باشد. طلبه تراز انقلاب باید بتواند مبانی درست جمهوری اسلامی را که امام خمینی(ره) پایه‌گذاری کرد و مقام معظم رهبری ادامه دادند، تبیین و در جامعه نهادینه کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل با اشاره به مسئولیت سنگین اساتید و مدیران حوزه علمیه گفت: طلاب دارای روحیات و انگیزه‌های گوناگون هستند؛ بنابراین لازم است اساتید با شناخت این تفاوت‌ها به تعلیم و تربیت بپردازند. آنچه امروز اهمیت ویژه دارد، پرواز همزمان طلاب با «علم» و «عمل» است؛ طلاب باید بتوانند آنچه می‌آموزند را در جامعه به منصه ظهور برسانند. یک طلبه باتقوا و درس‌خوان، نیاز اصلی امروز جامعه ماست.

وی تصریح کرد: اساتید و مدیران حوزه‌های علمیه باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. حوزه‌های علمیه تهران یک گنجینه و ظرفیت بزرگ برای کشور هستند و نباید میراث و آبروی گذشتگان در این عرصه مورد غفلت و اهمال قرار گیرد.

