به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده مدیر حوزه های علمیه خواهران در دیدار با حجت السلام و المسلمین میر محمدی مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه با تأکید بر پیچیدگی‌های جامعه امروز، اظهار کرد: امروز جامعه اقتضائات جدیدی دارد و تبلیغ سنتی و موسمی پاسخگوی نیازهای آن نیست. باید طلاب را با کارویژه‌های تخصصی، حرفه‌ای و مهارت‌های کاربردی برای میدان‌های ویژه تربیت کنیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه خانواده، اخلاق و تربیت افزود: در موضوعاتی مانند پدافند غیرعامل، سبک زندگی و مسائل اندیشه‌ای جلسات متعددی برگزار شده است. البته دشمن در حوزه مد و زیبایی سرمایه‌گذاری هدفمند می‌کند تا منظومه ذهنی نسل جوان را تغییر دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده ، جریان‌های اخیر اجتماعی و فرهنگی را نتیجه سال‌ها برنامه‌ریزی اندیشکده‌های بیگانه دانست و گفت: خروجی این برنامه‌ریزی‌ها شکل‌گیری سناریوهایی نظیر جریان زن، زندگی، آزادی است که بخش مهمی از آن معطوف به تغییر سبک زندگی است.

وی با اشاره به ظرفیت عظیم حوزه‌های علمیه بیان کرد: طبق آمار بسیج طلاب، حدود ۱۳۰ هزار طلبه در حال تحصیل و فارغ‌التحصیل داریم که این ظرفیت می‌تواند چندین تیپ رزمی فرهنگی و تبلیغی ایجاد کند؛ اما این امر نیازمند سازماندهی دقیق، هوشمندی و برنامه‌ریزی حرفه‌ای است.

مدیر حوزه های علمیه خواهران با انتقاد از ضعف در بهره‌برداری از شبکه‌سازی میان طلاب افزود: زیرساخت‌های جبهه‌سازی فراهم شده، اما مانند لوله‌کشی بدون فشار آب است. باید پشتوانه و توان عملیاتی این شبکه تقویت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده طراحی پودمان‌های تخصصی برای دانش‌آموزان و دوره‌های مهارتی برای بانوان را از برنامه‌های پیش‌رو عنوان کرد و گفت: کارویژه های مهارتی ویژه بانوان احصا شده است که می‌تواند در حوزه خانواده و تربیت اثرگذار باشد.

وی همچنین تربیت نسل نوجوان را از مهم‌ترین چالش‌های امروز دانست و گفت: میان نسل قدیم و جدید نوعی انسداد فهم ایجاد شده که بحران جدی آینده‌سازان کشور است. نقش مادران در این میان بی‌بدیل است و می‌توانند حلقه اتصال تربیتی باشند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران در پایان تأکید کرد: امروز تنگه اُحد ما حوزه تربیت و خانواده است. امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی، بتوانیم از این مرحله حساس عبور کنیم.

