به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی، دولت انتقالی سوریه را به کم‌کاری در زمینه شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی درباره وقایع خشونت‌بار کشتار علویان متهم کرد.

این سازمان تأکید کرد که با وجود وعده‌های دولت برای پیگیری و مجازات عاملان نقض حقوق بشر، هنوز مشخص نیست که آیا تحقیقات انجام‌شده شامل نقش فرماندهان ارشد نظامی و غیرنظامی بوده یا نه، و چه اقداماتی برای پاسخ‌گویی صاحبان قدرت در نظر گرفته شده است.

در این گزارش آمده است که در جریان عملیات نظامی هماهنگ‌شده تحت نظارت وزارت دفاع سوریه، موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های میدانی، بازداشت‌های خودسرانه و تخریب عمدی اموال ثبت شده است.

این سازمان ضمن تأکید بر اینکه «اعتراف دولت به وقوع فجایع گامی مهم است»، افزود: این اقدام برای تحقق عدالت در برابر مسئولان بلندپایه کافی نیست.

همچنین در گزارش، به شهادت‌هایی اشاره شده که نشان می‌دهد برخی از حملات دولتی بر اساس هویت مذهبی صورت گرفته و غیرنظامیان علوی در برخی مناطق هدف قرار گرفته‌اند؛ حملاتی که بعدها به مناطق دیگری مانند حمص، ریف حماه و سویداء نیز گسترش یافته است.

دیده‌بان حقوق بشر از دولت سوریه خواست تا گزارش کامل کمیته تحقیق تشکیل‌شده را منتشر کند، از شاهدان محافظت کند و دامنه پاسخ‌گویی را از افراد مجری به سطح نهادهای مسئول گسترش دهد.

در همین حال، نتایج یک تحقیق مستقل بین‌المللی درباره وقایع ساحل سوریه در ماه مارس نشان داد که هر دو طرف درگیر مرتکب نقض‌هایی شده‌اند که ممکن است مصداق جنایات جنگی باشد.

این کمیته اعلام کرد که تخلفات، از جمله اقدامات احتمالی جنایت‌آمیز، توسط نیروهای حامی دولت پیشین، اعضای نیروهای دولتی موقت و حتی افراد عادی صورت گرفته است.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، خشونت‌هایی که منطقه ساحل را درگیر کرده و عمدتاً جامعه علوی را هدف قرار داده بود، منجر به کشته شدن حدود ۱۴۰۰ نفر شد که بیشتر آن‌ها غیرنظامی بودند.

.............................

پایان پیام/ 167