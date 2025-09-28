اسرائیل در آستانه انزوایی شبیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحلیلگران می‌گویند بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، انتظار داشت هنگام سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل با صحنه تحریم و ترک سالن مواجه شود، اما آنچه دید او را شوکه کرد؛ چرا که این اقدام بازتابی آشکار از انزوای شدید تل‌آویو به دلیل جنگ غزه بود، حتی اگر برخی آن را صرفاً نمایشی سیاسی بدانند.

چندین هیئت نمایندگی بلافاصله پس از آغاز سخنرانی نتانیاهو – که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت تعقیب است – سالن را ترک کردند؛ صحنه‌ای که نشان‌دهنده مخالفت آشکار جامعه جهانی با جنایات او علیه فلسطینیان بود.

این اقدام تنها یکی از نشانه‌های انزوای فزاینده اسرائیل است. نتانیاهو حتی در مسیر پرواز از تل‌آویو به آمریکا ناچار شد مسیر هواپیمایش را تغییر دهد تا از خطر بازداشت در کشورهایی که عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند بگریزد. همزمان، چندین کشور اروپایی از جمله اسپانیا و نروژ اقدام به قطع صادرات سلاح به اسرائیل و تحریم کالاهای شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری کردند.

برای نخستین بار نیز شرکت مایکروسافت دسترسی وزارت دفاع اسرائیل به برخی خدمات ابری خود را به دلیل استفاده در حملات علیه غیرنظامیان متوقف کرد.

این تحولات همزمان با گسترش اعتراضات داخلی در اسرائیل علیه جنگ و سیاست‌های دولت نتانیاهو رخ می‌دهد؛ اعتراضاتی که اکنون به شهرهایی فراتر از تل‌آویو رسیده است.

لحظه‌ای شبیه پایان آپارتاید

«مصطفی برغوثی» دبیرکل ابتکار ملی فلسطین در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، این صحنه را توهینی آشکار به نتانیاهو و سیاست‌های افراطی اسرائیل دانست و تأکید کرد: این نخستین حرکت جهانی در نوع خود از زمان سقوط رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی است. موج فشار مردمی در حال واداشتن پارلمان‌ها و سپس دولت‌ها به اقدامات عملی علیه اسرائیل است.

«محمود یزبک» کارشناس امور اسرائیل نیز گفت که این اتفاق در داخل اسرائیل نیز پیش‌بینی می‌شد، اما در عمل نتانیاهو را سردرگم و مضطرب کرد تا جایی که حتی گزارش شد پس از سخنرانی به پزشک مراجعه کرده است.

یزبک افزود که پس از این رویداد، صدای مخالفان جنگ در خود اسرائیل بیش از هر زمان دیگری بلند شده و اسرائیلی‌ها اکنون در سراسر جهان با برچسب کشتار فلسطینیان مواجه‌اند. ۶۰ درصد اسرائیلی‌هایی که معمولاً در تعطیلات سفر می‌کردند، امسال از سفر منصرف شدند و حتی کسانی که به ایلات رفتند با موشک‌های یمنی روبه‌رو شدند.»

دیدگاه‌های متناقض غربی

«جیمز رابینز» پژوهشگر ارشد شورای سیاست خارجی آمریکا در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، این رویداد را نمایشی بی‌اهمیت توصیف کرد و گفت که جنگ تا زمانی که حماس سلاح‌هایش را زمین نگذارد ادامه خواهد داشت. رفتار سازمان ملل نوعی تشویق به تروریسم است.

اما «لِکس تاکنبرگ» استاد حقوق بین‌الملل و مدیر پیشین عملیات آنروا، نظر دیگری دارد. به باور او، صحنه ترک سالن در سازمان ملل نشان‌دهنده تنگ‌تر شدن حلقه فشار بر نتانیاهو است و شباهت بسیاری به روزهای پایانی رژیم آپارتاید دارد.

تاکنبرگ با اشاره به تغییر مسیر پرواز نتانیاهو به نیویورک گفت: اگر اسرائیل در بحران نبود، او هرگز چنین نمی‌کرد. حتی عملیات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در واقع واکنشی به یک قرن سرکوب و کشتار اسرائیل علیه فلسطینیان بود.

این استاد حقوق بین‌الملل معتقد است: ما اکنون شاهد لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در پرونده فلسطین هستیم. واشنگتن هم این واقعیت را می‌بیند و دیر یا زود نتانیاهو را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد.

