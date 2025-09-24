حمله اسرائیل به موزه ملی شهر صنعاء/ تاریخ یمن زیر آوار بمباران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از حملات هوایی اسرائیل به شهر صنعاء و موزه این شهر، مقامات یمنی تدابیر امنیتی و حفاظتی شدیدی را در این موزه، اتخاذ کردند. کارشناسان آثار باستانی کار شمارش و گردآوری قطعات آسیب‌دیده و برداشتن خاک و نخاله‌های پراکنده را آغاز نموده‌اند و همچنین مشغول بازسازی پنجره‌های تخریب‌شده، سقف‌های ترک‌خورده و ویترین‌هایی با شیشه‌های شکسته هستند.

«عبدالمنان عبدالروف العبسی» مدیرکل موزه‌های شهر صنعاء در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت قطر گفت: خسارت‌ها در موزه ملی و اطراف آن بسیار زیاد است؛ این حمله اسرائیلی منجر به تخریب سالن‌های نمایش موزه و مجموعه‌ای از آثار تاریخی به‌ویژه بخش آثار پیش از اسلام همچون تمدن پادشاهی‌های باستانی یمن؛ مانند سبأ، مَعین، قتبان، حِمیر و حضرموت شد.

وی افزود: اشیای تاریخی و باستانی آسیب‌های مختلفی دیده‌اند؛ برخی دچار خسارات جزئی و برخی شکستگی‌های شدید شده‌اند. ما اکنون در مرحله ارزیابی خسارت، جمع‌آوری و ساماندهی قطعات پراکنده هستیم و آثار سالم را نیز برای حفظ و حراست به مکان‌های امن منتقل می‌کنیم.

العبسی درباره تعمد در هدف قرار دادن اماکن تاریخی یمن، گفت: حملات اسرائیل با هدف محو هویت یمنی صورت می‌گیرد. این موضوع برای ما نگران‌کننده است و بیم آن داریم که شدت این حملات به‌ویژه در شهر قدیمی صنعا افزایش یابد.

میراثی بیش از صد ساله

موزه ملی یمن شامل پنج طبقه است و دیواری بلند از گل و کاه آن را احاطه کرده است. عمر این بنا بیش از صد سال بوده و در دوران حکومت عثمانی در یمن ساخته شده است.

این موزه در شمال میدان تحریر شهر صنعاء در نزدیکی مناطق قدیمی این شهر، قرار دارد؛ شهری که طبق روایت‌ها سام بن نوح پس از طوفان بزرگ در آن سکونت گزید و به همین دلیل در گذشته «شهر سام» نامیده می‌شد. این شهر هنوز زنده است و ساکنانش در خانه‌های تاریخی آن زندگی می‌کنند و در مسجد جامع بزرگ آن -که به فرمان پیامبر اسلام(ص) ساخته شد- نماز می‌خوانند.

موزه ملی یمن از سمت جنوب به مسجد قبة المتوکل و موزه میراث مردمی مشرف بر میدان تحریر متصل است و در غرب آن کاخ البشائر قرار دارد؛ کاخی که احمد یحیی حمیدالدین، حاکم پیشین یمن و پس از او فرزندش محمد البدر در آن سکونت و حکومت می‌کردند تا اینکه انقلاب ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۲، حکومت آنها را سرنگون کرد.

این موزه در سال ۱۹۷۱ افتتاح شد و هزاران اثر تاریخی از دوره‌های پیش و پس از اسلام از مجسمه‌ها و برنزها گرفته تا سلاح‌های قدیمی دریایی، سکه‌ها و سنگ‌نوشته‌هایی به خط مُسند را در خود جای داده است که هرکدام روایتی از تاریخ و تمدن یمن دارند.

«عبدالله محمد ثابت» معاون رئیس اداره کل آثار و موزه‌ها در شهر صنعاء نیز به پایگاه خبری الجزیره نت قطر گفت: خسارت‌های واردشده به موزه ملی یمن گسترده است و کافی است به داخل موزه نگاه کنید تا عمق فاجعه را ببینید.

وی اعتقاد دارد حملات اسرائیلی که اماکن و خانه‌های اطراف موزه ملی را هدف گرفت، اتفاقی نبوده بلکه حملاتی سازمان‌یافته برای محو تاریخ و تمدن یمن بوده است.

به گفته عبدالله محمد ثابت، بیشترین آسیب حملات هوایی اسرائیل به موزه یمن متوجه سالن نمایش «خط مسند یمنی قدیم و سیر تحول آن» بوده و ارزشمندترین اثر آسیب‌دیده، قطعه‌ای برنزی با قدمتی بیش از ۴ هزار سال است.

رئیس اداره کل آثار و موزه‌ها در شهر صنعاء تأکید کرد: همه آثار موزه آسیب دیده‌اند؛ در حقیقت کل موزه ملی آسیب دیده و ما اکنون در وضعیت اضطراری برای جمع‌آوری قطعات و ارزیابی خسارات ناشی از انفجار مهیبی هستیم که ساختمان و ارکان موزه را لرزاند.

درخواست کمک از یونسکو

اداره کل آثار و موزه‌ها در شهر صنعاء در پیامی از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خواست تا برای حفاظت از اماکن تاریخی و تمدنی یمن در برابر حملات اسرائیل اقدام کند.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: حملات صهیونیست‌ها به صنعا خسارات سنگینی به موزه ملی یمن وارد کرده است؛ موزه‌ای که در دارالسعادة تاریخی قرار دارد و آثار ارزشمندی را در خود جای داده است.

در ادامه آمده است: موزه ملی یمن یکی از برجسته‌ترین نمادهای هویت ملی یمنی به‌شمار می‌رود و هزاران قطعه تاریخی را در خود جای داده که بخشی از میراث مشترک بشری هستند. حفاظت از میراث فرهنگی یمن، در حقیقت حفاظت از حافظه انسانی است.

این اداره از یونسکو خواست تا با استناد به کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ درخصوص حفاظت از اموال فرهنگی در زمان جنگ، برای حمایت فوری از میراث یمن وارد عمل شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸