موزه ملی یمن؛ بنای تاریخی که آماج تخریب اسرائیل شد

این بار قربانی، موزه ملی در صنعاء به عنوان حافظه تاریخی یمن بود. بنایی که در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد و بیش از ۷۵ هزار قطعه باستانی و نادر را در خود جای داده است.

چهارشنبه گذشته این موزه در پی حمله هوایی اسرائیل به ساختمانی مجاور، دچار خسارت‌های سنگین شد؛ در حالی که یک هدف غیرنظامی محض به شمار می‌رود. این حمله آشکارا ادعاهای تل‌آویو را مبنی بر تمرکز بر اهداف نظامی یمن، زیر سؤال می‌برد.

خطر بزرگ برای آثار تاریخی یمن

وزارت فرهنگ یمن اعلام کرد که حمله اسرائیل آسیب‌های جدی به ساختمان موزه وارد کرده و سرنوشت هزاران قطعه تاریخی درون آن نامعلوم و نگران‌کننده است. این وزارتخانه با ارسال درخواست فوری به سازمان یونسکو، هشدار داد که این آثار باستانی اکنون با خطری بزرگ مواجه هستند.

«عباد الهیال» رئیس سازمان کل آثار و موزه‌های یمن، این حادثه را فاجعه‌بار خواند و گفت: انفجارها بسیار عظیم بود. همه پنجره‌ها فرو ریخت، بخشی از سقف‌ها آسیب دید و نمای پشتی موزه با ترکش‌ها به شدت ویران شد. هنوز نمی‌توان برآورد دقیقی از خسارت وارد شده به اشیای باستانی داشت.

الهیال در پیامی خطاب به جامعه جهانی گفت: صرف نظر از اینکه چه کسی در صنعا حکومت می‌کند، موزه ملی میراث مشترک همه یمنی‌ها و بخشی از تاریخ انسانی است. باید همه نهادهای فرهنگی و میراثی جهان این اقدام جنایتکارانه را محکوم کنند و برای حفاظت از این مکان‌ها یاری برسانند.

تاریخ یمن در برابر جنگ

این حمله بخشی از عملیات گسترده‌تر اسرائیل در شهر صنعاء و استان الجوف بود که طبق گزارش وزارت بهداشت یمن، ۳۵ شهید و ۱۳۱ زخمی برجای گذاشت. این حملات پس از ترور «احمد غالب الرهوی» نخست وزیر یمن و چند وزیر کابینه در ۲۸ آگوست صورت گرفت.

موزه ملی یمن گنجینه‌ای بی‌نظیر از تاریخ کهن این کشور از جمله مجسمه مشهور «معدی کرب» از قرون پنجم و ششم پیش از میلاد و مجموعه‌ای از آثار و کتیبه‌های ممالیک سبأ، حمیر، معین و حضرموت را در خود جای داده است. این موزه که در سال ۲۰۱۱ به دلیل بحران‌های سیاسی بسته شده بود تا آوریل ۲۰۲۴ بازگشایی نشد. اما تنها چند ماه پس از بازگشایی دوباره، بار دیگر با تهدید نابودی روبه‌رو شده است.

فراتر از اهداف نظامی

حمله به موزه ملی یمن در شهر صنعاء پس از تخریب گسترده آثار تاریخی در غزه نشان می‌دهد که جنگ اسرائیل تنها به دنبال اهداف نظامی نیست، بلکه تلاشی برای محو حافظه فرهنگی و نابودی هویت ملت‌ها است. اقدامی که نقض آشکار قوانین و عرف بین‌المللی به شمار می‌رود.

