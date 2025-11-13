موزه ملی سوریه هدف دزدان آثار باستانی قرار گرفت/ ناپدید شدن ۶ تندیس طلایی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موزه ملی دمشق شامگاه دوشنبه هدف سرقت قرار گرفت؛ در این حادثه شش قطعه طلایی شامل شمش‌ها، تندیس‌های باستانی و اشیای نادر که در بخش کلاسیک موزه به نمایش گذاشته شده بودند، به سرقت رفتند.

در جریان جنگ داخلی سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، بخش بزرگی از آثار تاریخی و میراث فرهنگی این کشور از میان رفت و ده‌ها هزار قطعه باستانی به غارت رفت. با این حال، موزه ملی سوریه در شهر دمشق پایتخت سوریه از آسیب‌های مستقیم جنگ در امان مانده بود و حتی آثار نادر بسیاری از مناطق دیگر کشور برای حفاظت به آن منتقل شده بودند.

موزه روز دوشنبه پس از کشف سرقت در ساعات اولیه صبح، به‌طور موقت بسته شد. منابع مطلع گفتند که ماجرا زمانی آشکار شد که یکی از درهای بخش آثار کلاسیک شکسته یافت شد.

موزه‌ای که از جنگ جان سالم برد، اما از سرقت نه

یک مقام در مدیریت کل آثار و موزه‌های سوریه در گفت‌وگو با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» اعلام کرد که شش مجسمه به سرقت رفته است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

مسئولان اداره آثار سوریه تأیید کردند که مجسمه‌هایی متعلق به دوره روم باستان از موزه ملی دمشق ربوده شده‌اند.

روز سه‌شنبه، در اطراف موزه هیچ‌گونه فعالیت غیرعادی مشاهده نشد؛ زیرا این روز، در اصل روز تعطیلی هفتگی موزه است.

بخش کلاسیک موزه ملی یکی از مهم‌ترین تالارهای آن به‌شمار می‌رود و شامل آثاری نادر از دوره‌های هلنیستی، رومی و بیزانسی است که از محوطه‌های باستانی مهم سوریه گردآوری شده‌اند. در میان آثار به نمایش درآمده در این بخش، تخت‌های تدفینی، نقاشی‌های دیواری کمیاب و مجسمه‌های سنگی دیده می‌شود.

مأمون عبدالکریم، مدیر پیشین اداره کل آثار و موزه‌ها، نیز گفت بخشی از موزه که از آن سرقت انجام شده، بخشی زیبا و غنی از نظر تاریخی است و آثاری از دوره‌های هلنیستی، رومی و بیزانسی را در خود جای داده است.

از حلب تا تدمر؛ زخم‌های کهنه میراث سوریه

موزه ملی دمشق پیش‌تر در ۸ ژانویه ۲۰۲۵، پس از بسته‌ماندن چندساله در پی سقوط بشار اسد، دوباره بازگشایی شده بود. در آن زمان، مدیریت موزه اعلام کرده بود که هیچ‌گونه تعرض یا سرقتی در طول تعطیلی رخ نداده است.

سوریه در طول تاریخ میزبان تمدن‌های گوناگونی از کنعانی‌ها تا امویان، و همچنین یونانی‌ها، رومی‌ها و بیزانسی‌ها بوده است. با این حال، جنگ داخلی بسیاری از سایت‌های تاریخی و موزه‌ها را ویران کرد. شهر باستانی حلب در شمال و تدمر (پالمیرا) در مرکز کشور از جمله مناطقی بودند که آسیب‌های شدیدی دیدند.

در سال ۲۰۲۰ میلادی، گزارشی از سوی بنیاد گِردا هنکل و انجمن سوری حفاظت از آثار باستانی که مقر آن در پاریس است، منتشر شد که نشان می‌داد بیش از ۴۰ هزار قطعه باستانی از موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی سوریه از آغاز جنگ در سال ۲۰۱۱ غارت شده است. آشوب و بی‌ثباتی ناشی از جنگ، امکان قاچاق آثار باستانی کوچک و قابل حمل مانند سکه‌ها، مجسمه‌ها و قطعات موزاییک را به سراسر جهان فراهم کرد و بازار سیاه بزرگی برای آثار تاریخی سوریه پدید آورد. این تجارت غیرقانونی میلیون‌ها دلار سود به همراه داشت که از آن گروه داعش و گروه‌های تروریستی مختلف، بهره‌مند شدند.

