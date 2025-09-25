به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق بازنشستگی دانمارکی «آکادمیکر پنسیون» اعلام کرد که دارایی‌های مربوط به اسرائیل از جمله شرکت‌های تحت کنترل دولت این رژیم را از سبد سرمایه‌گذاری خود کنار خواهد گذاشت. دلیل این تصمیم، جنگ علیه غزه و گسترش شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری عنوان شده است.

این تازه‌ترین اقدام یک صندوق اروپایی برای کاهش سرمایه‌گذاری در اسرائیل است. پیش‌تر نیز صندوق ثروت حاکمیتی نروژ با ارزشی معادل ۲ تریلیون دلار بخشی از سرمایه‌های خود را از اسرائیل خارج کرده بود.

صندوق بازنشستگی دانمارک که ارزش دارایی‌هایش ۱۵۷ میلیارد کرون دانمارکی (۲۴.۷۷ میلیارد دلار) برآورد می‌شود و وظیفه مدیریت حقوق بازنشستگی معلمان و استادان دانشگاه‌های دانمارک را بر عهده دارد، تأکید کرد که این جنگ با اصول انسانی بین‌المللی هم‌خوانی ندارد.

«ینس مونش هولست» مدیرعامل این صندوق گفت: این تصمیم در چارچوب ارزیابی توانایی اسرائیل در صیانت از حقوق بشر اتخاذ شده است.

